ArcelorMittal Poland, Huta Królewska tesisindeki üretimi kalıcı olarak durduruyor

ArcelorMittal Poland, Huta Królewska çelik tesisinde üretimi kalıcı olarak durdurma kararı aldığını duyurdu. Şirket, tesisteki tüm ekipmanların 2025’in Aralık ayı sonuna kadar aşamalı şekilde kapatılacağını belirtti. Açıklamaya göre süreçten etkilenecek olan 270 çalışanın şirket bünyesindeki diğer operasyonlara yönlendirilebilmesi için özel programlar hazırlanıyor.

Uzun Mamuller Departmanı Başkanı Marek Kempa, tesisin ArcelorMittal Poland’ın toplam üretiminin %1’inden daha azını oluşturduğunu hatırlatarak eskiyen ekipmanların önümüzdeki yıllarda yüksek güvenlik ve bakım yatırımları gerektireceğini, bu ekipmanları yenilemek için yatırım yapmanın Avrupa çelik sektörünün geçirdiği zor dönem nedeniyle ekonomik olarak mantıklı olmadığını belirtti.

Şirket, kapanma kararından önce tesiste üretimi sürdürmek için çeşitli adımlar atmış ve son yıllarda 30 milyon PLN (8,21 milyon $) değerinde yatırım gerçekleştirilmişti. Bununla birlikte tesise stratejik bir yatırımcı çekme veya ortak girişim kurma çabaları da sonuçsuz kaldı.

ArcelorMittal Poland Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Wojciech Koszuta, kapanış kararının “tarihi ve duygusal açıdan son derece zor” olduğunu vurgularken, çalışanların özverili emeklerine teşekkür etti. Koszuta, “ArcelorMittal Poland bünyesinde çalışmaya devam etmek isteyen herkes için uygun bir pozisyon bulacağız,” şeklinde konuştu.