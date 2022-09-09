ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını geçici olarak askıya alacak

Cuma, 09 Eylül 2022 10:17:03 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland Avrupa’da ekonomik faaliyetlerinin yavaşlaması, talebin azalması, AB’de ithalatın artması ve yükselen doğal gaz ile elektrik fiyatları nedeniyle üretimini yavaşlatmaya karar verdiğini açıkladı.

Bu nedenle şirket Eylül ayının sonunda Dąbrowa Górnicza tesisindeki yıllık 2,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip 3 No’lu yüksek fırınının üretimini geçici olarak askıya alacak.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayının sonunda ArcelorMittal İspanya’da bulunan Asturias tesisindeki yüksek fırın A’yı askıya da alacak ve Almanya’da bulunan Bremen yassı mamul tesisindeki iki yüksek fırından birini kapatacak.