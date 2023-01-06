ArcelorMittal Poland 2 No'lu yüksek fırınındaki bakım çalışması öncesinde 3 No’lu fırınını yeniden devreye aldı

Cuma, 06 Ocak 2023 11:24:28 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırının kapatılması için hazırlıklar başladığından 3 No’lu yüksek fırınını yeniden devreye aldı. Fırın 2-3 hafta içinde tam üretim kapasitesine ulaşacak.

Mart ayında 2 No’lu yüksek fırında 2-3 ay sürmesi beklenen bir planlı bakım çalışması gerçekleştirilecek. Bakım çalışmalarının toplam maliyetinin 100 milyon €’yu aşacağı tahmin ediliyor.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Eylül ayının başında şirket 3 No’lu yüksek fırınını Avrupa’da ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması, talebin azalması, AB dışından yapılan ithalatın artması ve yükselen doğal gaz ile elektrik fiyatları nedeniyle geçici olarak kapatmıştı.