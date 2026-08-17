ArcelorMittal Kryvyi Rih'in üretimi füze saldırısı nedeniyle kısmen durdu

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal'in Ukrayna'da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, tesisinin gece saatlerinde füze saldırısına uğradığını açıkladı. Saldırı nedeniyle şirketin iki yüksek fırını ve bir enerji santrali hasar görürken, üretim kısmen durdu.

Füze saldırısında ayrıca şirket çalışanları ve yüklenicilerden iki kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Şirketin son açıklamasına göre tesiste arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Acil durum müdahale planı devreye alınırken, itfaiye ekipleri, kurtarma görevlileri, sağlık personeli ve şirketin iş güvenliği departmanı saldırıdan etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar kentteki sağlık kuruluşlarında tedavi görüyor.

Şirket yetkilileri halihazırda hasarın boyutunu, faaliyetlerin yeniden başlatılmasına yönelik imkânları ve bunun ne kadar süreceğini değerlendiriyor. Etkilenen üretim kapasitesi veya üretimin yeniden başlayacağı tarihe ilişkin henüz bir ayrıntı paylaşılmadı.