ArcelorMittal Kryvyi Rih bazı üretim faaliyetlerini durdurdu

Perşembe, 07 Mayıs 2026 11:28:25 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ukraynalı demir yolu operatörü JSC Ukrzaliznytsia tarafından sağlanan lojistik hizmetlerinde yaşanan aksaklıkları gerekçe göstererek bazı madencilik ve çelik üretim tesislerinde faaliyetleri durdurduğunu açıkladı. Şirket, geçtiğimiz ay yapılan teslimatların yetersiz kalması nedeniyle hammadde stoklarının kritik derecede düşük seviyelere gerilediğini ve bunun bazı kilit üretim birimlerinde kesintisiz faaliyet sürdürülmesini imkansız hale getirdiğini belirtti.

Söz konusu sorun hem çelik üretim hem de madencilik faaliyetlerini etkilerken, şirket demir yolu lojistiğinin kısa süre içinde düzelmemesi halinde ek üretim kesintilerinin kaçınılmaz hale gelebileceği konusunda uyardı.

Çelik üretim ve madencilik faaliyetleri aksaklıklardan etkilendi

ArcelorMittal Kryvyi Rih’e göre en acil sorun, pik demir üretimi için gerekli olan flaks tedarikindeki düzensizlik. Teslimatların kesintisiz faaliyetleri desteklemeye yetecek seviyede olmaması nedeniyle şirket, tedarik yeniden sağlanana ve asgari stoklar oluşturulana kadar iki yüksek fırınından birini, iki sinter makinesini ve bir cevher zenginleştirme tesisini durdurdu.

Lojistik aksaklık, demir cevheri konsantresi sevkiyatı için yeterli tren sağlanamaması nedeniyle şirketin madencilik segmentini de etkiledi ve cevher çıkarma faaliyetlerinin durmasına yol açtı. Bu durum, sorunun yalnızca tesise gelen hammadde teslimatlarıyla sınırlı olmadığını, şirketin kendi ürünlerinin sevkiyatını da kapsadığını gösteriyor.

İkinci yüksek fırın da durdurulabilir

Şirket durumun önümüzdeki birkaç gün içinde iyileşmemesi halinde ikinci yüksek fırınını, ek sinter makinelerini ve başka bir cevher işleme tesisini de durdurmak zorunda kalabileceği konusunda uyardı. Böyle bir adımın üretim performansı üzerinde daha ciddi bir etki yaratabileceği ve şirketin değer zinciri genelindeki operasyonel aksaklığı derinleştirebileceği belirtildi.

ArcelorMittal Kryvyi Rih CEO’su Mauro Longobardo, şirketin dördüncü yıldır zararına faaliyet gösterdiğini ve halihazırda kritik derecede yüksek elektrik fiyatları, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın uygulanmaya başlanması ve piyasadaki agresif ithalatla karşı karşıya olduğunu söyledi. Longobardo, bu koşullar altında hammadde tedarikinde yaşanacak bir başka sorunun şirket için ölümcül olabileceğini ifade etti.

Şirket Ukrzaliznytsia’ya lojistiği istikrarlı hale getirme çağrısında bulundu

ArcelorMittal Kryvyi Rih, yaşanan aksaklığın nesnel koşullardan değil, Ukrzaliznytsia’nın taşımacılığı planlama ve dağıtımındaki yetersizlikten kaynaklandığını belirtti. Şirket üretim, finansal göstergeler ve bütçe gelirleri üzerindeki olası etkinin boyutu dikkate alındığında, Ukrayna’nın en büyük sanayi kuruluşlarından biri için istikrarlı tedarikin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Çelik üreticisi ayrıca önceliğin taşımacılık hizmetlerinin kalitesi, zamanında sunulması ve güvenilirliği olması gerektiğini savunarak Ukrzaliznytsia’nın tarife artışlarına odaklanmasını eleştirdi. Şirket, lojistik süreçlerde öngörülebilirliğin yeniden sağlanması ve Ukrayna madencilik ve metalürji sektörü açısından daha geniş kapsamlı sonuçların önlenmesi için acil adım atılması çağrısında bulundu.

ArcelorMittal Kryvyi Rih, tesisine ve lojistik altyapısına yönelik saldırılar dahil olmak üzere savaş koşullarında faaliyet göstermeye devam ettiğini ve hizmet sağlayıcılarından da faaliyetlerin sürekliliği konusunda aynı kararlılığı beklediğini ekledi.


