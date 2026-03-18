ArcelorMittal Kryvyi Rih blum haddehanesinde üretimi bitirdi

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, blum haddehanesindeki son üretimi tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, şirketin Ukrayna’daki çelik üretim operasyonlarını yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, blum haddehanesinde planlanan tüm operasyonların başarıyla tamamlandığını ve gerekli kütük üretim hacmine planlanandan önce ulaşıldığını belirtti.

Tesiste yaklaşık 150.000 mt kütük üretilerek haddeleme operasyonlarında kullanılmak üzere yeterli stok oluşturuldu. Blum haddehanesinin kapatılmasının ardından şirket, bu kütükleri mevcut haddehanelerinde işleyerek başta inşaat demiri olmak üzere nihai mamullere dönüştürecek.

Bir sonraki aşamada ArcelorMittal Kryvyi Rih, kütük stokunu 2026 yılı boyunca işlemeye devam edecek. Bu sürecin ardından yalnızca blum haddehanesinden gelen üretime bağlı olan 2 ve 3 No’lu hafif profil haddehanelerinin de kapatılması bekleniyor. Şirket, güncellenmiş üretim yapısına uygun olarak çelik üretimini daha az sayıda tesiste konsolide etmeyi planlıyor.

Dönüşümün arkasında SKDM ve enerji maliyetleri var

Yeniden yapılanma, Ukrayna çelik sektörünü etkileyen çeşitli dış faktörlere bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Şirkete göre temel etkenlerden biri, Ukraynalı üreticiler için geçiş önlemleri olmadan AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın devreye alınması ve bunun sonucunda üretimin bir kısmı için Avrupa pazarına erişimin kaybedilmesi oldu.

Buna ek olarak şirket, Ukrayna’daki yüksek elektrik maliyetlerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve blum haddehanesi dahil bazı operasyonların ekonomik sürdürülebilirliğini azalttığını belirtti.

Çelik operasyonları üzerinde daha geniş etkiler

Üretim dönüşümünün organizasyonel ve operasyonel değişiklikleri de içermesi beklenirken, yeniden yapılandırma sürecinde yaklaşık 1.000 çalışanın etkilenebileceği ifade ediliyor. ArcelorMittal Kryvyi Rih, kalan tesislerinde faaliyetlerini sürdürerek üretim akışlarını optimize etmeye ve mevcut piyasa ile maliyet koşullarına uyum sağlamaya odaklanacak.

Söz konusu gelişme, Ukrayna’daki çelik üreticilerinin karşı karşıya olduğu mevzuat değişiklikleri, enerji maliyetleri ve savaşın sanayi operasyonları üzerindeki etkileri gibi zorlukları ortaya koyuyor.