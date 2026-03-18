ArcelorMittal Kryvyi Rih blum haddehanesinde üretimi bitirdi

Çarşamba, 18 Mart 2026 10:40:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, blum haddehanesindeki son üretimi tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, şirketin Ukrayna’daki çelik üretim operasyonlarını yeniden yapılandırma sürecinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, blum haddehanesinde planlanan tüm operasyonların başarıyla tamamlandığını ve gerekli kütük üretim hacmine planlanandan önce ulaşıldığını belirtti.

Tesiste yaklaşık 150.000 mt kütük üretilerek haddeleme operasyonlarında kullanılmak üzere yeterli stok oluşturuldu. Blum haddehanesinin kapatılmasının ardından şirket, bu kütükleri mevcut haddehanelerinde işleyerek başta inşaat demiri olmak üzere nihai mamullere dönüştürecek.

Bir sonraki aşamada ArcelorMittal Kryvyi Rih, kütük stokunu 2026 yılı boyunca işlemeye devam edecek. Bu sürecin ardından yalnızca blum haddehanesinden gelen üretime bağlı olan 2 ve 3 No’lu hafif profil haddehanelerinin de kapatılması bekleniyor. Şirket, güncellenmiş üretim yapısına uygun olarak çelik üretimini daha az sayıda tesiste konsolide etmeyi planlıyor.

Dönüşümün arkasında SKDM ve enerji maliyetleri var

Yeniden yapılanma, Ukrayna çelik sektörünü etkileyen çeşitli dış faktörlere bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Şirkete göre temel etkenlerden biri, Ukraynalı üreticiler için geçiş önlemleri olmadan AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın devreye alınması ve bunun sonucunda üretimin bir kısmı için Avrupa pazarına erişimin kaybedilmesi oldu.

Buna ek olarak şirket, Ukrayna’daki yüksek elektrik maliyetlerinin üretim maliyetlerini önemli ölçüde artırdığını ve blum haddehanesi dahil bazı operasyonların ekonomik sürdürülebilirliğini azalttığını belirtti.

Çelik operasyonları üzerinde daha geniş etkiler

Üretim dönüşümünün organizasyonel ve operasyonel değişiklikleri de içermesi beklenirken, yeniden yapılandırma sürecinde yaklaşık 1.000 çalışanın etkilenebileceği ifade ediliyor. ArcelorMittal Kryvyi Rih, kalan tesislerinde faaliyetlerini sürdürerek üretim akışlarını optimize etmeye ve mevcut piyasa ile maliyet koşullarına uyum sağlamaya odaklanacak.

Söz konusu gelişme, Ukrayna’daki çelik üreticilerinin karşı karşıya olduğu mevzuat değişiklikleri, enerji maliyetleri ve savaşın sanayi operasyonları üzerindeki etkileri gibi zorlukları ortaya koyuyor.


Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in operasyonları enerji maliyetleri ve SKDM nedeniyle baskı altında

11 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih döküm tesisinde üretimi geçici olarak durdurdu

02 Mar | Çelik Haberler

SKDM Ukrayna madencilik ve çelik sektörlerinin çöküşünü tetikleyebilir

04 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih SKDM nedeniyle 2026’nın ikinci çeyreğinde blum üretimini durduracak

27 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih savaş dönemindeki zorluklara rağmen 2025 yılında üretimini artırdı

15 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih and Zaporizhstal saldırıların ardından üretime yeniden başladı

09 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih 6 No’lu yüksek fırınında faaliyetlerine yeniden başladı

11 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih ihracata yönelik kütük portföyünü genişletti

03 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşullarına rağmen 2024 yılında üretimini artırdı

22 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Kryvyi Rih sürekli döküm kompleksinin devreye alınmasından bu yana 16 milyon mt kütük üretti

28 Eki | Çelik Haberler





