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ArcelorMittal Kryvyi Rih yeni yüksek fırın konvertörünü devreye aldı

Cuma, 14 Ocak 2022 16:07:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli’nin bağlı kuruluşu Danieli Corus, küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna'da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’in yeni 1 No’lu yüksek fırın konvertörünü 31 Aralık 2021 tarihinde devreye aldığını açıkladı.

Söz konusu konvertör, 2020 yılının Haziran ayında imzalanan sözleşme kapsamında Danieli Corus tarafından tedarik edilecek üç konvertörden ilki. İkinci ve üçüncü konvertörlerin sırasıyla 2022 ve 2023 tarihlerinde devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: ArcelorMittal Kryvyi Rih  BDT  Ukrayna  |  benzer haberler »


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