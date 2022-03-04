ArcelorMittal Kryvyi Rih Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle çelik üretimini durdurdu

Cuma, 04 Mart 2022 10:23:54 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden dolayı çalışanlarının ve varlıklarının güvenliği için Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’in çelik üretim operasyonlarını durdurma kararı aldığını açıkladı.

Şirket durumu değerlendirdiğini ve daha önce tesisin üretiminin azaltıldığını, minimum seviyede faaliyet gösterdiğini belirtti.

Tüm yüksek fırınları durdurma süreci dün başladı. Varlık bütünlüğünü korurken bu varlıkları güvenli bir şekilde durdurma süreci 7-10 gün sürecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere ArcelorMittal Kryvyi Rih’in 9 No’lu yüksek fırını hammadde sıkıntısı nedeniyle geçici olarak kapatılmıştı. Ancak şirketin 6 ve 8 No’lu yüksek fırınları normal seviyelerde faaliyet göstermeye devam edecekti.