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ArcelorMittal Kryvyi Rih olumsuz piyasa koşulları nedeniyle dördüncü çeyrekte kapasitesini azaltacak

Cuma, 27 Eylül 2024 11:55:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo, demir cevheri ve çelik fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra elektrik fiyatlarındaki artış da dahil olmak üzere olumsuz piyasa koşulları nedeniyle şirketin dördüncü çeyrek için üretim seviyesinde değişikliğe gitmeyi planladığını belirtti.

Buna göre şirket Ekim-Aralık döneminde yalnızca 8 No’lu yüksek fırını ve iki veya üç sinterleme makinesiyle faaliyet gösterecek. AMKR, çelik biriminin ihtiyaçlarına bağlı olarak kok üretimine devam ederken konvertör tesisi ve sürekli döküm makineleri 45 gün süreyle durdurulacak. Aralık ayının ikinci yarısında bir adet konvertör ve 1 No’lu sürekli döküm makinesi faaliyette kalacak. Şirket, 2025 yılına bir yüksek fırın, bir konvertör ve 1 No’lu sürekli döküm makinesiyle girmeyi planlıyor.

Bu kesintilerin büyük çaplı bakım ve ekipman yenileme çalışmalarıyla değerlendirileceğini belirten Longobardo, şirketin piyasanın durumunu izlemeye devam edeceğini ve Ukrayna’daki elektrik maliyetinin en azından Avrupa’daki ile eşit seviyeye gelmesi veya Avrupa’daki talebin artması durumunda üretim tonajını hızla artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Daha önce CEO, şirketin 2024 yılının ikinci yarısında üretim artışının önüne geçen ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen iç ve dış faktörlerle karşı karşıya olduğunu belirtmişti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

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