﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Kryvyi Rih Mayıs ayının başında bir yüksek fırınını daha tekrar devreye sokacak

Pazartesi, 11 Nisan 2022 16:15:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’nın belirli bölgelerinde devam eden askeri çatışmalara rağmen Ukraynalı çelik üreticileri yavaş yavaş tekrar faaliyete geçmeyi hedefliyor. 11 Nisan tarihinde №6 yüksek fırınını tekrar devreye alacağını duyuran ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo, 2 Mayıs tarihinde №8 yüksek fırını da tekrar faaliyete sokacaklarını açıkladı.

CEO yaptığı resmi açıklamada, “Önümüzdeki günlerde №6’yı devreye almayı planlıyoruz. Hammadde yükleme ve ilk pik demir üretimimiz tarihi olacak çünkü bunu savaş sırasında gerçekleştiriyor olacağız,” dedi.

Aynı zamanda, şirket maden biriminin kapasite kullanım oranının Nisan ayının sonunda %100’e ulaşmasını ve 10 Mayıs itibarıyla konsantre demir cevheri ihraç edebilme fırsatına sahip olmayı bekliyor. Yine de tüm süreç genel olarak savaşın durumuna ve hammadde tedariki ile ürün sevkiyatları için lojistik zincirindeki yeniden yapılanmaya bağlı olacak. Bu yılın Mart ayında AMKR’dan müşterilerine 320.000 mt konsantre cevher sevkiyatı gerçekleştirildi.

 


Etiketler: Ukrayna BDT çelik üretimi 

Benzer haberler

11 Nis

Ukrayna’nın ham çelik ve pik demir üretimi ilk çeyrekte düştü, ancak bazı operasyonlar yeniden başlatılıyor
07 Nis

Metinvest Zaporizhstal’da faaliyetlerine tekrar başladı, iki yüksek fırın devreye girdi
05 Nis

Ilyich Iron and Steel Works Rusya’nın son saldırılarına rağmen faaliyetlerine yeniden başlayacak
31 Mar

ArcelorMittal Kryviy Rih Nisan ayında 6 No’lu yüksek fırınında üretime başlayabilir
24 Mar

Metinvest’in Avrupa ve ABD’deki varlıkları faaliyetlerine bağımsız şirketler olarak devam edecek
21 Mar

Azovstal tesisi Rusya’nın Mariupol’a saldırmasıyla ciddi zarar gördü
16 Mar

Ukrayna merkezli Interpipe güvenlik risklerini azaltmak için üretimi askıya aldı
14 Mar

Avdiivka kok tesisi yoğun topçu ateşine tutuldu
04 Mar

ArcelorMittal Kryvyi Rih Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle çelik üretimini durdurdu
03 Mar

Metinvest Mariupol’ün ardından Zaporijya’da da üretimine ara veriyor