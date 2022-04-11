ArcelorMittal Kryvyi Rih Mayıs ayının başında bir yüksek fırınını daha tekrar devreye sokacak

Pazartesi, 11 Nisan 2022 16:15:39 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’nın belirli bölgelerinde devam eden askeri çatışmalara rağmen Ukraynalı çelik üreticileri yavaş yavaş tekrar faaliyete geçmeyi hedefliyor. 11 Nisan tarihinde №6 yüksek fırınını tekrar devreye alacağını duyuran ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo, 2 Mayıs tarihinde №8 yüksek fırını da tekrar faaliyete sokacaklarını açıkladı.

CEO yaptığı resmi açıklamada, “Önümüzdeki günlerde №6’yı devreye almayı planlıyoruz. Hammadde yükleme ve ilk pik demir üretimimiz tarihi olacak çünkü bunu savaş sırasında gerçekleştiriyor olacağız,” dedi.

Aynı zamanda, şirket maden biriminin kapasite kullanım oranının Nisan ayının sonunda %100’e ulaşmasını ve 10 Mayıs itibarıyla konsantre demir cevheri ihraç edebilme fırsatına sahip olmayı bekliyor. Yine de tüm süreç genel olarak savaşın durumuna ve hammadde tedariki ile ürün sevkiyatları için lojistik zincirindeki yeniden yapılanmaya bağlı olacak. Bu yılın Mart ayında AMKR’dan müşterilerine 320.000 mt konsantre cevher sevkiyatı gerçekleştirildi.