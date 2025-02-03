ArcelorMittal Kryvyi Rih ihracata yönelik kütük portföyünü genişletti

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), ihracatını artırmak amacıyla Kryvyi Rih Mining and Metallurgical tesisindeki ekipmanlarını yenileyerek 160×160 mm ebadında kütük üretimi konusunda uzmanlaştığını duyurdu.

Yeni ürünün ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu ve Almanya ile Polonya başta olmak üzere birçok ülkedeki haddehanede kullanıldığından ihracat potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.

AMKR’nin yıllık çelik üretim kapasitesi 6 milyon mt seviyesinde yer alıyor.