ArcelorMittal Kryvyi Rih: Olumsuz piyasa koşulları üretim artışının önüne geçiyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih’in (AMKR) CEO’su Mauro Longobardo, şirketin bu yılın ortasında çelik üretimini savaş öncesi kaydedilen seviyenin yarısına ulaştırmayı ve konsantre demir cevheri üretimini artırmayı başardığını ifade etti. Ancak şirketin 2024 yılının ikinci yarısında üretim artışının önüne geçen ve rekabet gücünü olumsuz etkileyen iç ve dış faktörlerle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Başlıca dış faktörler arasında Çin’in demir cevheri tüketimindeki yavaşlama, Avrupa çelik piyasasındaki durgunluk ve savaş kaynaklı lojistik kısıtlamalar yer alıyor. Buna ek olarak Lonogbardo, yüksek nakliye maliyetleri nedeniyle şirketin nihai mamullerini yalnızca Poloya, Romanya ve Baltık ülkeleri gibi yakın pazarlara ihraç edebildiğini, bu pazarlarda da daha düşük elektrik maliyetleri ve ucuz lojistik fırsatları olan Avrupalı ​​ve diğer menşeli üreticilerin rekabetçi teklifleriyle karşı karşıya kaldığını belirtti. İç faktörlere bakıldığında ise Longobardo, Ukrayna’daki elektrik fiyatlarında artış görüldüğünü ve savaş nedeniyle istihdamda bin kişiden fazla eksik olduğunu ifade etti.

Şirketin CEO’su, “Bu nedenle şirketin sürdürülebilirliği için üretim seviyelerini satış pazarlarımızdaki talepteki düşüşe, fiyatlarımızı ise Ukrayna ile küresel piyasadaki fiyat seviyesine uyarlamak için bir dizi önlem alıyoruz. Piyasanın durumunu takip etmeye devam ediyoruz. Ukrayna’da elektrik maliyeti Avrupa’ya paralel olduğunda veya Avrupa’da talep canlandığında üretim tonajımızı hızla artırmaya hazırız. Durum değişmezse şirketin sürdürülebilirliğini sağlayacak optimizasyon önlemleri uygulamayı planlıyoruz,” şeklinde konuştu.