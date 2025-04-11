ArcelorMittal Kryvyi Rih 6 No’lu yüksek fırınında faaliyetlerine yeniden başladı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), savaş koşulları, yüksek elektrik fiyatları ve satış piyasalarındaki olumsuz gelişmeler nedeniyle 2024’ün dördüncü çeyreğinden bu yana askıda olan 6 No’lu yüksek fırınında faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Şirket, normalde 10 güne kadar süren fırın devreye alma sürecini dört günde tamamlamayı başardı. Fırın şu anda istikrarlı bir şekilde faaliyet gösteriyor ve planlanan günlük 3.400 mt pik demir kapasitesine ulaştı.