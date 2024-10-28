 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Kryvyi Rih sürekli döküm kompleksinin devreye alınmasından bu yana 16 milyon mt kütük üretti

Pazartesi, 28 Ekim 2024 11:24:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), sürekli döküm makinesi kompleksinin 13 yıl önce devreye alındığı tarihten bu yana 16 milyon mt kütük ürettiğini açıkladı.

Şirket, sürekli döküm departmanının elektrik kesintileri gibi savaş kaynaklı sıkıntılara rağmen faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca AMKR, 1 No’lu sürekli döküm makinesini 150x150 mm kütüklerin yanı sıra 160x160 mm kütük üretecek şekilde yenilemeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Ekim-Aralık döneminde sürekli döküm makinelerini 45 gün süreyle durduracak ve 1 No’lu sürekli döküm makinesi Aralık ayının ikinci yarısında faaliyete geçecek.


Etiketler: Kütük Yarı Mamul Ukrayna BDT Çelik Üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel kütük piyasasına bakış: Fiyatlar sınırlı aralıkta dalgalanıyor, alıcıların beklentileri hala kötümser

25 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya’da kütük ithalatçıları Çin’in gidişatı umut vermediği için fiyatların daha da düşmesini bekliyor

24 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Kardemir’in yerel kütük fiyatı düştü, ithal teklifler değişmedi

24 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de sayısı artan ithal kütük teklifleri cazip bulunmuyor

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Asya çıkışlı kütük fiyatlarındaki dalgalanmalar azaldı, küçük tonajlar için teklif sayısı arttı

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan’da yerel inşaat demiri ve kütük fiyatları zayıf talep sebebiyle gevşedi

22 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel ticari profil fiyatları cansız talep ve düşük kütük fiyatları nedeniyle geriledi

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

ASEAN çıkışlı kütük fiyatları sevkiyat süresi ve satış pazarına göre büyük farklılıklar gösteriyor

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Kötüleşen beklentiler henüz bağlantılara yansımadı

18 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Güneydoğu Asya ithal kütük piyasasında alımlar Çin’deki düşüşün ardından canlanabilir

17 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis