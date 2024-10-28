ArcelorMittal Kryvyi Rih sürekli döküm kompleksinin devreye alınmasından bu yana 16 milyon mt kütük üretti

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukraynalı bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih (AMKR), sürekli döküm makinesi kompleksinin 13 yıl önce devreye alındığı tarihten bu yana 16 milyon mt kütük ürettiğini açıkladı.

Şirket, sürekli döküm departmanının elektrik kesintileri gibi savaş kaynaklı sıkıntılara rağmen faaliyet göstermeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca AMKR, 1 No’lu sürekli döküm makinesini 150x150 mm kütüklerin yanı sıra 160x160 mm kütük üretecek şekilde yenilemeyi planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket Ekim-Aralık döneminde sürekli döküm makinelerini 45 gün süreyle durduracak ve 1 No’lu sürekli döküm makinesi Aralık ayının ikinci yarısında faaliyete geçecek.