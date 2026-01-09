ArcelorMittal Kryvyi Rih and Zaporizhstal saldırıların ardından üretime yeniden başladı

Rusya’nın 7-8 Ocak tarihlerinde Ukrayna’ya yönelik gerçekleştirdiği yoğun füze ve insansız hava aracı saldırıları, yalnızca sivilleri değil, altyapıyı ve çelik sektörü de dahil olmak üzere birçok sektörü bir kez daha tehlikeye attı. Saldırılar nedeniyle Ukrayna’nın Dnipropetrovsk ve Zaporijya bölgelerinde geniş çaplı elektrik kesintileri yaşandı ve bu bölgelerdeki çelik tesisleri kesintilerle karşı karşıya kaldı. Ancak resmi açıklamalara göre her iki tesis de ekipman hasarı ya da uzun süreli duruşlar yaşamadan faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Basında Ukrayna’daki ArcelorMittal Kryvyi Rih tesisinin tamamen durduğu yönünde çıkan haberlere rağmen şirket bu iddiaları reddederek elektrik kesintileri yaşandığını ancak üretim sahalarının tamamen kapanmadığını ve faaliyetlerinin kendi teknolojik parametreleri doğrultusunda devam ettiğini açıkladı. Bazı birimler geçici olarak durdurulsa da çalışanlar ya da ekipman açısından herhangi bir risk oluşmadığı belirtildi. ArcelorMittal Kryvyi Rih, Ukrayna’nın demir cevheri kullanan en büyük uzun mamul ve kütük üreticilerinden biri.

Etkilenen bir diğer çelik üreticisi olan Metinvest’e bağlı Zaporizhstal’in tesisi de 7 Ocak’ta elektrik kesintisi yaşadı ve Rus saldırıları nedeniyle tesisin bazı faaliyetleri kısmen askıya alındı. Kaynaklara göre 9 Ocak itibarıyla Zaporizhstal hem kendi iç enerji kaynaklarını kullanarak hem de bölgesel elektrik arzının kademeli olarak geri gelmesiyle faaliyetlerini yavaş yavaş yeniden başlatıyor. Zaporizhstal, Mariupol merkezli Illich SW’nin Rusya tarafından ele geçirilmesinin ardından ülkedeki tek entegre sıcak ve soğuk rulo sac üreticisi oldu. Tesis daha önce de 23 Aralık’ta Rus füze saldırıları ve buna bağlı elektrik kesintileri sonrasında üretimi durdurmak zorunda kalmıştı.