ArcelorMittal Kryvyi Rih 6 No’lu yüksek fırınının onarım çalışmalarını tamamladı

Salı, 09 Nisan 2024 11:59:25 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Ukrayna merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Kryvyi Rih, 6 No’lu yüksek fırınında yürüttüğü onarım çalışmalarını tamamladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, onarım çalışmalarının 296 gün sürdüğü ve şirketin bölgede devam eden savaşın yarattığı zorlu koşullara rağmen planını hayata geçirdiği ifade edildi.

Onarım çalışmaları sayesinde AMKR, fırın ekipmanlarının dayanıklılığını artırdığını, işletme maliyetlerini düşürdüğünü ve enerji verimliliğini iyileştirdiğini belirtti. Bununla birlikte fırının aspirasyon ünitelerinin değiştirildiği ve bu sayede salınan karbonun yakalanmasıyla çevre korumaya katkı sağlanacağı aktarıldı. Öte yandan fırının kok tüketiminin azalmasına yardımcı olması bakımından 2 No’lu hava ısıtıcısının onarıldığı da aktarıldı.

AMKR, 6 No’lu yüksek fırınını faaliyete almak için onay beklediğini belirtiyor.