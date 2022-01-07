ArcelorMittal Kryviy Rih Ukrayna’daki hesaplarının bloke edilmesine tepki gösterdi

Cuma, 07 Ocak 2022 17:47:54 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna merkezli önde gelen entegre çelik üreticisi ve ihracatçısı ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR), banka hesaplarında tutulan fonlarının bir kısmının Ukraynalı makamlar tarafından bloke edilmesini protesto ettiğini açıkladı. 4 Kasım tarihinde Ukrayna’da bir idare mahkemesi AMKR’nin davadaki tutumunu destekledi ve aleyhine açılan davayı reddetti. Ancak, ayın sonunda yetkili makamlar, şirketin yöneticilerinden birine karşı ceza davası açtı.

AMKR, bu tür eylemleri hukuka aykırı bulduğunu ve kendisine yöneltilen suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını belirterek, şirket aleyhine halihazırda devam eden herhangi bir hukuki süreç bulunmadığından hesapların bloke edilmesi için bir neden olmadığını ifade etti. AMKR açıklamasında, “Bu yılın başında şirketimiz, ülkenin yabancı yatırımcılara yönelik saldırgan bir politika izlediğini açık şekilde teyit etti. Yerel mercilerin ülkenin en büyük madencilik ve çelik komplekslerinin çalışmalarını baltalamaya ve maaşlarını zamanında alamayacak olan 20.000’den fazla kişinin geçimini tehlikeye atmaya hazır olması üzücü,” dedi.