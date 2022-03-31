﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Kryviy Rih Nisan ayında 6 No’lu yüksek fırınında üretime başlayabilir

Perşembe, 31 Mart 2022 15:15:40 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Ukrayna’da faaliyet gösteren ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR) şirketin Mart ayı başında üretimi durdurmak zorunda kaldığı 6 No’lu yüksek fırınını Nisan ayında tekrar devreye alabileceğini bildirdi. AMKR sözcüsü, “Faaliyetlerimize Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz ama bu ancak savaş daha da kötüleşmez ve hammadde ile enerji arzı kesintiye uğramaz veya tehdit altına girmezse mümkün,” dedi.

Ukrayna’daki en büyük iki çelik üreticisinden biri olan AMKR, çelik üretiminde daha fazla kesinti olmasını önlemek amacıyla tesisin altyapısında daha korunaklı bir enerji tedarik hattı oluşturulacağını ifade etti. AMKR CEO’su Mauro Longobardo, “Madencilik ve çelik sektörü Ukrayna ekonomisinin temel taşı. Ukrayna’nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bizim üretime ve ihracata dönmemiz lazım,” şeklinde konuştu.

Şirket işçilerin güvenliğini sağlamak adına üretimin tekrar başlamasının birkaç adımda gerçekleşmesini planlıyor. Limanlardaki blokajlar sebebiyle AMKR kargo sevkiyatları için demir yollarını kullanmak ve üretim için gereken hammadde tedarikinde yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalacak.


Etiketler: Ukrayna BDT çelik üretimi ArcelorMittal Kryvyi Rih 

Benzer haberler

04 Mar

ArcelorMittal Kryvyi Rih Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle çelik üretimini durdurdu
02 Mar

ArcelorMittal Kryvyi Rih yüksek fırınını kapattı, kömür tedariki için Ukraynalı demir yolu şirketiyle anlaştı
16 Kas

Ukraynalı AMKR’nin pik demir üretimi Ocak-Ekim döneminde arttı
20 Eyl

Ukraynalı AMKR’nin pik demir üretimi Ocak-Ağustos döneminde %11,3 arttı
14 Tem

ArcelorMittal Kryvyi Rih en büyük yüksek fırınını yenileyecek
15 Nis

ArcelorMittal Kryvyi Rih birinci çeyrekte pik demir üretimine odaklandı
27 Oca

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in ham çelik üretimi 2020’de düştü
26 Kas

ArcelorMittal Kryviy Rih 7 No’lu yüksek fırınındaki bakım çalışmasını tamamladı
23 Kas

ArcelorMittal Kryvyi Rih’in üretim sonuçları Ocak-Ekim döneminde önemli oranda düştü
06 Kas

ArcelorMittal Kryviy Rih Ocak-Eylül döneminde zayıf üretim sonuçları açıkladı