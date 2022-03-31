ArcelorMittal Kryviy Rih Nisan ayında 6 No’lu yüksek fırınında üretime başlayabilir

Perşembe, 31 Mart 2022 15:15:40 (GMT+3) | İstanbul

Ukrayna’da faaliyet gösteren ArcelorMittal Kryviy Rih (AMKR) şirketin Mart ayı başında üretimi durdurmak zorunda kaldığı 6 No’lu yüksek fırınını Nisan ayında tekrar devreye alabileceğini bildirdi. AMKR sözcüsü, “Faaliyetlerimize Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz ama bu ancak savaş daha da kötüleşmez ve hammadde ile enerji arzı kesintiye uğramaz veya tehdit altına girmezse mümkün,” dedi.

Ukrayna’daki en büyük iki çelik üreticisinden biri olan AMKR, çelik üretiminde daha fazla kesinti olmasını önlemek amacıyla tesisin altyapısında daha korunaklı bir enerji tedarik hattı oluşturulacağını ifade etti. AMKR CEO’su Mauro Longobardo, “Madencilik ve çelik sektörü Ukrayna ekonomisinin temel taşı. Ukrayna’nın ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için bizim üretime ve ihracata dönmemiz lazım,” şeklinde konuştu.

Şirket işçilerin güvenliğini sağlamak adına üretimin tekrar başlamasının birkaç adımda gerçekleşmesini planlıyor. Limanlardaki blokajlar sebebiyle AMKR kargo sevkiyatları için demir yollarını kullanmak ve üretim için gereken hammadde tedarikinde yeni düzenlemelere gitmek zorunda kalacak.