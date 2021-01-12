ArcelorMittal karbon salımını azaltmak için yüksek fırınında doğal gaz kullanacak

Salı, 12 Ocak 2021 16:18:35 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya’daki Eisenhüttenstadt tesisinde çelik ürünlerinin üretimini daha sürdürülebilir hale getirmek için Almanya merkezli gaz şirketi VNG Handel & Vertrieb ile işbirliği yapacağını açıkladı.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, yüksek fırını yılda yaklaşık %5 oranında dönüştürerek 2021 yılından itibaren çelik üretiminde karbon salımını azaltmayı planlıyor. Gelecekte kömür ihtiyacını azaltmak için yüksek fırında doğal gaz kullanılacak, bu da karbon salımının azaltılmasına ek olarak enerji maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunacak.

Fırındaki çalılşma2021 yılının ortasına kadar tamamlanacak ve yatırımların maliyeti yaklaşık 4 milyon € (4,86 milyon $) olacak.

Öte yandan, ArcelorMittal, 2030 yılına kadar karbon salımını %30 azaltmayı ve 2050 yılına kadar iklim dostu bir şekilde çelik üretmeyi hedefliyor. Şirketin iklim stratejisinin bir parçası olarak, ArcelorMittal Eisenhüttenstadt VNG Handel & Vertrieb ile birlikte bir sonraki adımda yeterli miktarda ve ekonomik maliyette temin edildiğinde karbonsuz hidrojen kullanmayı planlıyor.