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ArcelorMittal hidrojen projesi için Bremen hükümetinden fon aldı

Salı, 28 Aralık 2021 15:18:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya merkezli ArcelorMittal Bremen, Alman enerji şirketi EWE AG ve bağlı kuruluşu Swb AG ile ortak HyBit projesi (Bremen için Hidrojen endüstriyel dönüşüm) için Bremen hükümetinden 10 milyon €’nun üzerinde fon aldığını açıkladı. Fon, toplam yatırım bütçesinin neredeyse yarısına karşılık geliyor.

Projeye kapsamında, yeşil hidrojen üretimi için 12 MW’lık bir elektroliz tesisi inşa edilecek. Elektroliz kapasitesi daha sonra kademeli olarak 300 MW’a yükseltilecek. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, tesis inşasının 2022 yılında başlaması ve 2023 yılında tamamlanması planlanıyor.

ArcelorMittal, karbonsuzlaştırmanın ilk aşamasında, Bremen ve Eisenhüttenstadt’ta bulunan iki yüksek fırını değiştirerek, 3,6 milyon mt’luk çelik üretimini doğrudan indirgeme sistemi ve elektrik ark ocağıyla üretime dönüştürmeyi planlıyor. Üretimin tamamen yeşil hidrojene dönüştürülmesi yılda 5 milyon mt’dan fazla karbon tasarrufu sağlayacak.


Etiketler: çelik üretimi  Avrupa Birliği  ArcelorMittal  Almanya  |  benzer haberler »


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