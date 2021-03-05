ArcelorMittal Ghent tesisindeki yüksek fırın B’yi devreye aldı

Cuma, 05 Mart 2021 11:58:52 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, yenileme çalışmaları için yaptığı büyük bir yatırımın ardından Belçika’daki ArcelorMittal Ghent’te bulunan yüksek fırın B’yi devreye aldığını açıkladı. Yüksek fırın, hem verimlilik hem de karbon salımı açısından dünyanın en modern ve verimli yüksek fırınlarından biri haline geldi.

Yüksek fırın B tamamen yenilendi ve en son teknoloji otomasyon sistemleriyle donatıldı. Yenileme, daha verimli bir şekilde yakıt tüketerek karbon salımını azaltacak.

ArcelorMittal Belgium, Yeşil Anlaşma çerçevesinde AB’nin iklim hedeflerine katkıda bulunacak. Ghent yenileme projesi, ArcelorMittal Europe’un karbon salımını 2030 yılına kadar 2018 yılına kıyasla %30 azaltma hedefine katkıda bulunacak.

ArcelorMittal Ghent, yüksek fırınlardaki fosil karbonu, yeşil karbon ve yeşil hidrojenle değiştirmeyi planlıyor. 2022 yılında devreye alınması planlanan Torero projesi, şirketin yüksek fırın operasyonlarına uygun biyokarbon üretmek için atık ahşabı işlemesine olanak tanıyor. Şirketin ayrıca yüksek fırınlara toz veya gaz şeklinde enjekte edilebilen plastik atıklarla ilgili iki projesi var. ArcelorMittal fosil karbon yerine hidrojen kullanma olasılığı üzerinde çalışmalar yapıyor.

ArcelorMittal Belgium’un CEO’su Manfred Van Vlierberghe, “Corona virüsünden kaynaklanan bu zor zamanlarda yüksek fırını yenilemek için herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Yenilenen son teknoloji yüksek fırınımızla sürdürülebilir bir geleceğin yolunu açtık,” dedi.