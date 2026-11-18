Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in Belçika merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium, 18 Kasım 2026 tarihinde yüksek fırın B'de planlı bakım çalışmaları kapsamında üretimi durduracağını ve bu süreçte tesiste zorunlu gaz güvenliği alarmlarının devreye gireceğini açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre güvenlik sirenlerinin 17 Kasım saat 22.00 civarında, 18 Kasım saat 02.30-03.00 arasında ve 19 Kasım saat 06.00 civarında çalması planlanıyor.

ArcelorMittal Belgium, söz konusu alarmların çalışanlar için zorunlu güvenlik önlemleri olduğunu ve çevrede yaşayanlar açısından herhangi bir risk oluşturmadığını belirtti. Şirket, bakım nedeniyle üretimin ne kadar süreyle duracağı, yüksek fırının yeniden devreye alınmasının beklendiği tarih veya çelik üretimi üzerindeki olası etkiler hakkında ayrıntı paylaşmadı.