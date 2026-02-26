 |  Giriş 
ArcelorMittal Belgium, Gent’teki çelik taslak faaliyetlerine ilişkin istişare sürecini tamamladı

Perşembe, 26 Şubat 2026 10:51:30 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Belgium, Gent’teki çelik taslak operasyonlarının kapatılmasına ilişkin başlattığı istişare sürecinin resmi olarak tamamlandığını duyurdu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere şirket, bu yılın başında söz konusu operasyonlarını sonlandırmayı planladığını açıklamış, bu kararın temel gerekçeleri olarak devam eden mali zarar ve Avrupa otomotiv sektöründeki daralmayı göstermişti.

Süreçte çalışanların önerileri değerlendirildi

İstişare sürecinde şirket yönetiminin, yeniden yapılanma planına ilişkin ilave açıklamalar yaptığı, çalışan temsilcilerinin ise geri bildirimler ve alternatif öneriler sunduğu ifade edildi. ArcelorMittal, görüşmelerin şeffaf ve yapıcı bir çerçevede yürütüldüğünü bildirdi.

Süreçle eş zamanlı olarak şirket ve çalışan temsilcilerinin, geçiş döneminde etkilenecek çalışanları desteklemeye yönelik sosyal plan hazırladığı vurgulandı. Hazırlanan sosyal planın, çalışanların %71,11’i tarafından onaylandığı dile getirildi.

ArcelorMittal, geçiş süreci boyunca çalışanları desteklemeyi ve üzerinde uzlaşılan tüm önlemleri uygulamayı sürdüreceğini belirtti.

İstişare sürecinin tamamlanmasının ardından Gent’teki çelik taslak operasyonlarının kapatılmasına ilişkin nihai kararın yönetim kurulu tarafından alınacağı kaydedildi.


