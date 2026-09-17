ArcelorMittal Belgium Ghent'te dünyanın ilk LNG yakıtlı dökme yük gemisini ağırladı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in Belçika'da bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium, dünyanın ilk sıvı doğal gaz (LNG) yakıtlı dökme yük gemisi olarak nitelendirilen Oceana Frontier'ı Ghent'teki rıhtımında ağırladı. Böylece hem çelik üreticisi hem de North Sea Port ilk kez LNG yakıtlı bir dökme yük gemisini ağırlamış oldu. Kanada'dan demir cevheri taşıyan gemi 15 Eylül'de Ghent'e ulaştı.

Oceana Frontier, ArcelorMittal için dünya genelinde hammadde taşıyan ve halihazırda LNG'yi yakıt olarak kullanabilen beş gemiden biri. Ghent'teki demir cevheri yükünün boşaltılmasının ardından gemi, ArcelorMittal Belgium için yeni bir sevkiyat yüklemek üzere Kanada'ya dönecek.

LNG kullanımı karbon emisyonunu yaklaşık %23 azaltıyor

North Sea Port'a göre geleneksel denizcilik yakıtları yerine LNG kullanılması geminin karbon emisyonunu yaklaşık %23 azaltabilirken, kükürt oksit ve azot oksit emisyonlarını da önemli ölçüde düşürebiliyor. Yaklaşık 2.700 deniz mili uzunluğundaki bir seferde LNG kullanımının karbon emisyonunu sefer başına yaklaşık 500 mt azaltacağı tahmin ediliyor.

ArcelorMittal, hammaddelerin deniz yoluyla taşınmasından kaynaklanan emisyonu azaltmaya yönelik çalışmaları kapsamında LNG'yi bir geçiş çözümü olarak değerlendiriyor. Şirket ayrıca daha yeni ve enerji verimliliği daha yüksek gemilerin gelecekte hammadde lojistiğinde nasıl daha büyük bir rol oynayabileceğini değerlendiriyor.

ArcelorMittal Belgium CEO'su Frederik Van De Velde, “Oceana Frontier ile hammaddelerimizin taşınmasını daha sürdürülebilir hale getirme yönünde somut bir adım atıyoruz,” dedi. Van De Velde, bu operasyonun şirketin değer zincirini kademeli olarak karbonsuzlaştırma çalışmaları kapsamında yeni nesil dökme yük gemileriyle deneyim kazanmasına imkân sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Ghent'e yapılan sefer diğer ArcelorMittal tesisleri için operasyonel deneyim sağlayacak

Oceana Frontier'ın Ghent'e gelişi, ArcelorMittal Belgium'un LNG yakıtlı dökme yük gemilerinin kabulü ve boşaltılması konusunda operasyonel deneyim kazanmasını da sağlayacak. Elde edilen bilgiler diğer ArcelorMittal tesislerinde de kullanılabilecek.

North Sea Port ise altyapısını alternatif denizcilik yakıtlarına yönelik hazırlıyor. Bağımsız bir risk değerlendirmesinde LNG, hidrojen, metanol ve amonyağın Ghent, Terneuzen ve Vlissingen dahil olmak üzere liman bölgesinin tamamında güvenli şekilde yakıt ikmali için kullanılabileceği tespit edildi. Liman, bu yakıtların kullanımını destekleyecek pilot projeler ve altyapı geliştirmeye devam ediyor.