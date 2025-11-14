ArcelorMittal Belgium buharla çalışan enerji sistemiyle emisyonlarını azaltacak

ArcelorMittal Belgium, Gent tesisinde sürdürülebilir buharla çalışan enerji altyapısı kurmak amacıyla mühendislik şirketi Luminus Solutions, atık su arıtma şirketi Aquafin ve yenilenebilir enerji yatırımcısı FINEG ile iş birliğine gittiğini duyurdu.

Proje kapsamında Aquafin’in, bölgedeki yaklaşık 4 milyon kişinin atık suyunu işleyecek büyük ölçekli bir arıtma tesisi inşa ettiği ve bu süreçte ortaya çıkacak yüksek basınçlı buharın, Luminus Solution tarafından kurulacak 1,3 MW kapasiteli buhar türbininde kullanılacağı ifade edildi.

Atık buhar endüstriyel ısı ve yeşil enerjiye dönüştürülecek

Türbinin, yüksek basınçlı buharı çelik üretimine yönelik düşük basınçlı buhara ve Aquafin için yeşil enerjiye dönüştüreceği aktarıldı. ArcelorMittal Belgium’un düşük basınçlı buharı çelik üretim faaliyetlerine entegre ederek enerji tüketimini ve emisyonlarını azaltacağı vurgulandı.

Değeri 12 milyon €’nun üzerinde yer alan projenin tamamen FINEG’in bağlı kuruluşu FINARMIT tarafından finanse edileceği belirtildi. Proje takvimine göre Aquafin, yüksek basınçlı buhar tedarikine 2026 yılının Ağustos ayında başlayacak, türbinin 2026 yılının sonuna kadar tamamen faaliyete geçmesi gerekecek ve 2027 yılından itibaren ArcelorMittal Belgium’a düşük basınçlı buhar tedariki yapılacak.

ArcelorMittal Belgium, çelik üretiminde buhar kullanarak fosil yakıtlara olan bağımlılığını azalttığını ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma stratejisini desteklediğini söyledi.