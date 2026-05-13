 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Belgium dört yıl sonra Galva 5 galvanizleme hattını yeniden faaliyete aldı

Çarşamba, 13 Mayıs 2026 12:17:15 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal Belgium, Flémalle tesisinde yer alan Galva 5 galvanizleme hattını dört yıllık üretim duruşunun ardından yeniden devreye aldığını duyurdu. Böylelikle şirketin Avrupa sanayisindeki varlığının güçlendiği ve kalın ebatlı metal kaplamalı çelik üretim kapasitesinin arttığı belirtildi.

Kapsamlı modernizasyon programı tamamlandı

Galva 5 hattının, ArcelorMittal Belgium tarafından 2025’in Temmuz ayında satın alındığı ve satın alım sonrasında geniş kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında çatı onarımları, rulo besleme ve açma sistemlerinde bakım çalışmaları, asitleme hattı ve çinko banyosunda restorasyon ve tesisin dijital altyapısında iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı.

Kaplamalı çelik üretim kapasitesi genişledi

Galva 5’in yeniden devreye alınmasıyla birlikte ArcelorMittal Belgium, yeniden daha kalın ebatlı metal kaplamalı çelik ürünleri üretebileceğine dikkat çekti. Tesisin, şirketin Avrupa’daki kaplamalı çelik ağına entegre olduğunu ve Ghent tesisinden tedarik edilen sıcak rulo sacları işlediğini dile getirdi.

Flémalle tesisinde üretilen galvanizli çelik ürünlerinin yol güvenliği altyapısı, HVAC sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve otomotiv parçaları dahil olmak üzere çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılacağı vurgulandı. Şirkete göre tesisin Orta Avrupa’daki konumu teslim sürelerini kısaltacak ve tedarik esnekliğini güçlendirecek.

Gelişmiş teknik özellikler dikkat çekiyor

Teknik açıdan Galva 5 hattının 6,35 mm kalınlığa ve 1.880 mm genişliğe kadar sıcak rulo sac işleme kapasitesine sahip olduğunun, aynı zamanda hat içi asitleme teknolojisi kullandığının altı çizildi. Bu teknoloji sayesinde üretim süresinin kısaldığı, yüksek dayanımlı çelikler ve farklı metal kaplama türleriyle uyumlu üretim gerçekleştirilebildiği paylaşıldı.

ArcelorMittal Belgium, hattın yeniden devreye alınmasının aynı zamanda şirketin düşük emisyonlu çelik çözümleri stratejisini de desteklediğini aktardı.


Etiketler: Galvanizli Yassı Ürünler Belçika Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Belgium Flémalle’deki galvanizleme hattını yeniden devreye almaya hazırlanıyor

12 Mar | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ithalatı 2026’nın Mart ayında %7,7 arttı

13 May | Çelik Haberler

ABD’nin galvanizli sac ihracatı 2026’nın Mart ayında %6,5 arttı

12 May | Çelik Haberler

Baosteel yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 2026 Haziran ayı için 14,6$/mt artırdı

12 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin çelik ihracatı 2026’nın Mart ayında %6 arttı

11 May | Çelik Haberler

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü piyasa dinamikleri ve belirsizliklerin etkisiyle son iki yılın en yüksek seviyesinde

11 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri soğuk ve sıcak rulo sacdaki artıştan sonra yukarı yönlü hareket etti

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, teklifler ile karşı teklifler arasındaki geniş fark sebebiyle ticaret ...

07 May | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yassı mamul fiyatları güçlü piyasa dinamiklerinin desteğiyle iki yılın zirvesini aştı

04 May | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac teklifleri yatay seyretti, iç piyasada beklentiler biraz iyileşti

30 Nis | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Daldırma Galv. Rulo
Kalınlık:  0,3 - 3 mm
Genişlik:  200 - 1.500 mm
Rulo:   R
MİPAR METAL
Teklifi Gör
Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,4 - 3 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Boy:  100 - 6.000 mm
DX51-D DX54-D
AYDEMİR METAL VE ÇELİK ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Teklifi Gör
Galvanizli Levha Sac
Kalınlık:  0,2 - 5 mm
DEHA METALURJİ METAL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis