ArcelorMittal Belgium dört yıl sonra Galva 5 galvanizleme hattını yeniden faaliyete aldı

ArcelorMittal Belgium, Flémalle tesisinde yer alan Galva 5 galvanizleme hattını dört yıllık üretim duruşunun ardından yeniden devreye aldığını duyurdu. Böylelikle şirketin Avrupa sanayisindeki varlığının güçlendiği ve kalın ebatlı metal kaplamalı çelik üretim kapasitesinin arttığı belirtildi.

Kapsamlı modernizasyon programı tamamlandı

Galva 5 hattının, ArcelorMittal Belgium tarafından 2025’in Temmuz ayında satın alındığı ve satın alım sonrasında geniş kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

Çalışmalar kapsamında çatı onarımları, rulo besleme ve açma sistemlerinde bakım çalışmaları, asitleme hattı ve çinko banyosunda restorasyon ve tesisin dijital altyapısında iyileştirmeler yapıldığı vurgulandı.

Kaplamalı çelik üretim kapasitesi genişledi

Galva 5’in yeniden devreye alınmasıyla birlikte ArcelorMittal Belgium, yeniden daha kalın ebatlı metal kaplamalı çelik ürünleri üretebileceğine dikkat çekti. Tesisin, şirketin Avrupa’daki kaplamalı çelik ağına entegre olduğunu ve Ghent tesisinden tedarik edilen sıcak rulo sacları işlediğini dile getirdi.

Flémalle tesisinde üretilen galvanizli çelik ürünlerinin yol güvenliği altyapısı, HVAC sistemleri, endüstriyel ekipmanlar ve otomotiv parçaları dahil olmak üzere çeşitli sanayi uygulamalarında kullanılacağı vurgulandı. Şirkete göre tesisin Orta Avrupa’daki konumu teslim sürelerini kısaltacak ve tedarik esnekliğini güçlendirecek.

Gelişmiş teknik özellikler dikkat çekiyor

Teknik açıdan Galva 5 hattının 6,35 mm kalınlığa ve 1.880 mm genişliğe kadar sıcak rulo sac işleme kapasitesine sahip olduğunun, aynı zamanda hat içi asitleme teknolojisi kullandığının altı çizildi. Bu teknoloji sayesinde üretim süresinin kısaldığı, yüksek dayanımlı çelikler ve farklı metal kaplama türleriyle uyumlu üretim gerçekleştirilebildiği paylaşıldı.

ArcelorMittal Belgium, hattın yeniden devreye alınmasının aynı zamanda şirketin düşük emisyonlu çelik çözümleri stratejisini de desteklediğini aktardı.