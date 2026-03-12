ArcelorMittal Belgium Flémalle’deki galvanizleme hattını yeniden devreye almaya hazırlanıyor

ArcelorMittal Belgium, birkaç yıllık duruşun ardından Flémalle tesisindeki Galva 5 galvanizleme hattının yeniden devreye alınmasına yönelik hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre söz konusu hat, bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden faaliyete geçecek. Hattın devreye alınmasıyla birlikte ArcelorMittal’in Ghent tesisinde üretilen sıcak rulo sac yeniden Flémalle tesisinde galvanizleme işleminden geçirilecek.

Yeniden devreye alım öncesi modernizasyon çalışmaları yapıldı

ArcelorMittal Belgium, galvanizleme hattının satın alındığı 2025’in Temmuz ayı sonrasında tesisi yeniden üretime hazırlamak amacıyla kapsamlı bir yenileme ve modernizasyon programı başlattığını ifade etti.

Bu çalışmalar kapsamında çatı yenileme işlemlerinin gerçekleştirildiği ve çinko banyosunun yenilendiği, aynı zamanda şerit besleme sistemi ve rulo açma ekipmanlarında bakım faaliyetlerinin yürütüldüğü vurgulandı. Şirket ayrıca operasyonel performansı artırmayı hedefleyen modernizasyon programı kapsamında tesisin dijital altyapısını da güncellediğini bildirdi.

ArcelorMittal Belgium, Galva 5 hattının yeniden faaliyete geçmesiyle üretim ağındaki önemli bir işleme kapasitesinin geri kazanılmasını beklediğini vurguladı.