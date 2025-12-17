ArcelorMittal Belgium yeni yüksek gerilim trafo merkeziyle düşük emisyonlu çelik üretimine geçişi hızlandırıyor

ArcelorMittal Belgium, Baekeland yüksek gerilim trafo merkezinin inşasının başladığını ve düşük emisyonlu çelik üretimine geçiş sürecinde önemli bir adım attığını duyurdu.

Yeni trafo merkezinin, yüksek gerilim kabloları ve havai iletim hatları üzerinden alınan elektriği büyük ölçekli sanayi tüketicileri için uygun voltaj seviyelerine dönüştürmek üzere tasarlandığı ifade edildi. Faaliyete geçtiğinde Belçika elektrik şebekesinin önemli parçalarından biri haline gelecek olan Baekeland trafo merkezinin, liman bölgesi ve çevresindeki sanayi tesislerine yönelik elektrik tedarikini önemli ölçüde artıracağı vurgulandı.

Belçika’nın enerji dönüşümünde kilit rol

Baekeland trafo merkezinin, bölgesel enerji dönüşümünü desteklemesinin beklendiği belirtildi. 2030 yılından itibaren ArcelorMittal Belgium’un, yüksek gerilim şebekesine doğrudan bağlanan ilk şirket olacağı ifade edildi.

Söz konusu projenin ArcelorMittal Belgium’un karbonsuzlaşma stratejisi açısından önem arz ettiği paylaşıldı. Şirketin elektrik ark ocağı bazlı çelik üretimine geçişinin, mevcut şebekenin sağlayabileceği 150 kV seviyesinden çok daha yüksek miktarda elektrik gerektirdiği aktarıldı.

Dolayısıyla bu kısıtlamayı aşmak amacıyla ArcelorMittal Belgium, 380 kV yüksek gerilim şebekesine erişimi sağlamak amacıyla Belçika iletim sistemi operatörü Elia ile anlaşma imzaladığını bildirdi. Bu sayede elektrik bazlı çelik üretim tesislerinin işletilmesi için gerekli kapasiteyi sağlayarak emisyonlarını düşürebileceğinin altını çizdi.

İnşaat faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte Baekeland yüksek gerilim trafo merkezinin, ArcelorMittal Belgium’un düşük emisyonlu çelik üretimi yol haritasına paralel olarak 2030 yılında devreye alınması planlanıyor.