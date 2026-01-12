ArcelorMittal Belgium çelik taslak üretim faaliyetlerini durdurmayı düşünüyor

ArcelorMittal Belgium, Gent’teki çelik taslak operasyonlarının geleceğine ilişkin olarak işçi temsilcileriyle resmi bir istişare süreci başlattığını duyurdu.

İstişarelerin, Gent tesisini etkileyen ciddi yapısal zorlukların tespit edildiği değerlendirme sürecinin ardından başlatıldığı ve bu çerçevede tesisin olası kapanışının gündeme alındığı bildirildi.

Yapısal zorluklar ve finansal baskı

Şirketin açıklamasına göre Gent’teki çelik taslak tesisinin üretim hacmi ve kâr marjlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Bu durum, birkaç yıl üst üste mali zarar açıklanmasına yol açarak operasyonların uzun vadeli sürdürülebilirliğini zayıflattı.

Bu tablo karşısında ArcelorMittal Belgium, tesisin kapatılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm mevcut seçenekleri değerlendirmesi gerektiğini ancak bu süreçte temsilcilerle iletişim halinde kalacağını belirtti.

Yönetim süreç boyunca iletişimin önemini vurguladı

Gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ArcelorMittal Tailored Blanks CEO’su Sibel Önen, önümüzdeki dönemin özellikle Gent tesisindeki çalışanlar için zorlu olacağını ifade etti.

Önen, şirketin istişare süreci boyunca çalışanlar ve diğer paydaşlarla açık ve yapıcı bir diyalog sürdürmeye ve net ve şeffaf bir iletişim sağlamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektöründeki zayıflık operasyonlar üzerinde baskı kuruyor

Şirket, çelik taslak faaliyetlerinin, Avrupa’nın otomotiv üretiminde yaşanan düşüşten doğrudan etkilendiğinin altını çizdi. Bu eğilimin, halihazırda Avrupa çelik sektörü üzerinde baskı kurmaya devam ettiğini aktardı.

ArcelorMittal’in Avrupa çelik taslak piyasasında lider tedarikçi konumunu sürdürdüğü ve otomotiv sektöründeki müşterilerini desteklemeye devam ettiği belirtilirken, piyasada devam eden zayıflığın ve operasyonel baskıların bazı varlıkların uzun vadeli sürdürülebilirliği açısından ciddi zorluklar yarattığı da paylaşıldı.

ArcelorMittal Tailored Blanks, Gent tesisine ilişkin olarak işçi temsilcileriyle yürütülen bilgilendirme ve istişare süreci tamamlanana kadar konuya dair daha ayrıntılı bir açıklama yapmayacağını bildirdi.