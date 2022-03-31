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ArcelorMittal Dunkirk tesisi için iki adet konvertör sipariş etti

Perşembe, 31 Mart 2022 11:56:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiliz tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Fransa’da bulunan Dunkirk tesisine iki adet LD konvertör (bazik oksijen fırını) tedarik edeceğini açıkladı.

Primetals’in tedarik edeceği konvertörlerden biri kullanım ömrünün sonuna gelen mevcut LD konvertörlerden birinin yerini alacak. Diğer yeni konvertör ise daha sonra kurulmak üzere Dunkirk’te stokta tutulacak. ArcelorMittal’in ilk LD konvertörünün 2023 yılının Aralık ayında devreye alınması planlanıyor.

2021 yılında Primetals, ArcelorMittal’in Belçika’da bulunan Gent tesisine de bir LD konvertörü tedarik etmişti.


Etiketler: Fransa Avrupa Birliği çelik üretimi ArcelorMittal 

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