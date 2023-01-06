ArcelorMittal çelik servis merkezi EMW’ye düşük karbonlu çelik tedarik edecek

Cuma, 06 Ocak 2023 10:38:16 (GMT+3) | İstanbul

Almanya merkezli çelik servis merkezi EMW Stahl Service GmbH, bu yıldan itibaren Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’den düşük karbon emisyonlu çelik ve karbon tasarrufu sertifikaları alacağını açıkladı.

ArcelorMittal şirkete düşük karbon içerikli XCarb® çeliği tedarik edecek. XCarb® geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir çelik, hurda (%70) ve yenilenebilir elektrik (%100) kullanılarak üretiliyor.

EMW kapsam 1 ve 2 emisyonları açısından 2030 yılına kadar iklim nötr olmayı hedefliyor, ArcelorMittal ise 2030 yılına kadar karbon emisyonunu %35 oranında azaltmayı planlıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere EMW, geçtiğimiz yılın Aralık ayında Alman çelik üreticisi Salzgitter’den belirli miktarda yeşil çelik almak üzere bir anlaşma imzalamıştı.