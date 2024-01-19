ArcelorMittal Bremen ve EWE yeşil hidrojen konusunda iş birliği yapıyor

Cuma, 19 Ocak 2024 11:29:35 (GMT+3) | İstanbul

Alman enerji hizmetleri tedarikçisi EWE, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Almanya merkezli ArcelorMittal Bremen ile birlikte hidrojen projeleri gerçekleştirmeyi ve iklim nötrlüğü yolunda bölgenin dönüşümünü hızlandırmayı planladıklarını açıkladı.

EWE’nin 2028 yılından itibaren Emden’de bulunan 320 megavatlık üretim tesisinden ArcelorMittal Bremen’e yeşil hidrojen tedarik etmesi bekleniyor. Yeşil hidrojen tedarikiyle ArcelorMittal Bremen’in çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

ArcelorMittal Bremen’in Operasyon Yöneticisi Frank Hohlweg, “Gelecekte kimyasal indirgeyici madde olarak kömür yerine hidrojen kullanarak karbon emisyonunu sıfıra indirmek istiyoruz. Yeşil hidrojen yeterli miktarda ve rekabetçi fiyatlarla temin edilebilir hale gelinceye kadar geçiş aşamasında doğal gaz kullanmayı planlıyoruz, bu da karbon emisyonunu %60’tan fazla azaltacak,” dedi.