﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Bremen ve EWE yeşil hidrojen konusunda iş birliği yapıyor

Cuma, 19 Ocak 2024 11:29:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Alman enerji hizmetleri tedarikçisi EWE, Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Almanya merkezli ArcelorMittal Bremen ile birlikte hidrojen projeleri gerçekleştirmeyi ve iklim nötrlüğü yolunda bölgenin dönüşümünü hızlandırmayı planladıklarını açıkladı.

EWE’nin 2028 yılından itibaren Emden’de bulunan 320 megavatlık üretim tesisinden ArcelorMittal Bremen’e yeşil hidrojen tedarik etmesi bekleniyor. Yeşil hidrojen tedarikiyle ArcelorMittal Bremen’in çelik üretiminden kaynaklanan karbon emisyonunun azaltılması hedefleniyor.

ArcelorMittal Bremen’in Operasyon Yöneticisi Frank Hohlweg, “Gelecekte kimyasal indirgeyici madde olarak kömür yerine hidrojen kullanarak karbon emisyonunu sıfıra indirmek istiyoruz. Yeşil hidrojen yeterli miktarda ve rekabetçi fiyatlarla temin edilebilir hale gelinceye kadar geçiş aşamasında doğal gaz kullanmayı planlıyoruz, bu da karbon emisyonunu %60’tan fazla azaltacak,” dedi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Hamburg cansız talep nedeniyle dördüncü çeyrekte üretimini askıya alacak

10 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Bremen 2 ve 3 No’lu yüksek fırınlarını bakım çalışmaları için askıya alacak

22 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Almanya’da bulunan tesislerini karbondan arındırma projesi için finansman alacak

17 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Hamburg çelik üretiminde kömür yerine granül kullanmaya başladı

13 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Duisburg tesisini karbondan arındırmak için 300 milyon €’luk devlet desteği bekliyor

13 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Almanya’da iki yeni elektrolizörle çelik üretimini karbondan arındıracak

07 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal otomotiv sektörü için düşük karbonlu çelik geliştirecek

03 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal karbondan arındırma çalışmaları için Avrupa Komisyonu'ndan finansman alacak

20 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal, Wälzholz’a düşük karbonlu filmaşin tedarik edecek

13 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal çelik servis merkezi EMW’ye düşük karbonlu çelik tedarik edecek

06 Oca | Çelik Haberler