ArcelorMittal Brazil kapasiteyi artırmak için haddehane ve yeniden ısıtma fırını sipariş etti

Pazartesi, 03 Ekim 2022 10:38:51 (GMT+3) | İstanbul

İtalya merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, Brezilyalı çelik üreticisi ArcelorMittal Brazil’e düz, köşebent, yuvarlak ve kare profil üretimi için yeni bir haddehane ve yeniden ısıtma fırını tedarik edeceğini açıkladı.

Yıllık 400.000 mt çubuk ve profil üretmek için Barra Mansa tesisinde kurulacak olan yeni haddehane ve yeniden ısıtma fırını, tesisin üretim kapasitesini artıracak.

Haddehane ve yeniden ısıtma fırınının 2024 yılının ortasında faaliyete geçmesi bekleniyor. Söz konusu haddehane Danieli’nin Latin Amerika’ya tedarik ettiği 48. haddehane olacak.