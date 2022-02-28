ArcelorMittal Brazil Andrade madenindeki stok sahasının kullanım süresini uzatmayı planlıyor

Pazartesi, 28 Şubat 2022 09:50:46 (GMT+3) | Sao Paulo

ArcelorMittal’in Brezilya’da yer alan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Brazil, Andrade demir cevheri madenindeki stok sahasının kullanım süresini uzatmak amacıyla Minas Gerais eyaletine bağlı Itaberi şehri çevre düzenleme kuruluna başvuruda bulundu.

Yetkililerin başvuruyu onaylamadan önce yerine getirilmesi gereken çevre koşullarını incelediği ve şirketten şehirdeki kırsal bölgelerde atıkların boşaltılmasını talep ettiği öğrenildi.

ArcelorMittal Brazil’in Andrade madeninde bulunan stok sahası 2000 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirketin faaliyet ruhsatı bulunmasına rağmen kullanıma devam edilebilmesi için yetkililerin kullanım süresini uzatması şart koşuluyor.

Şirket söz konusu madende kuru çıkarma yöntemi kullandığını ve bu nedenle atık oluşmadığını belirtiyor.