﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Belgium yeni projesiyle karbon salımı azaltma hedeflerini güçlendiriyor

Cuma, 25 Şubat 2022 11:59:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli küresel çelik devi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium Vanheede Environment Group, Ghent Üniversitesi ve CRM Group ile iş birliği içinde yeni bir proje başlattığını açıkladı. “SMART: Alternatif İndirgeyicilerle Çelik Üretimi” adındaki proje kömür gibi fosil karbon içeren indirgeyicilerin dairesel atık bazlı indirgeyicilerle değiştirilmesine olanak tanıyor.

Proje ömrünü tamamlamış plastikleri ve diğer atıkları kimyasal olarak geri kazanarak karbon salımını azaltmaya yönelik yenilikçi bir adım  ve şirketin karbon salımını 2030 yılına kadar 2018 yılına kıyasla %35 oranında azaltmaya yönelik stratejisini destekliyor.

İş birliği kapsamında Vanheede Environment Group ArcelorMittal’e AlterCoal® pelet tedarik edecek. Bu peletler yüksek karbon içeriğine sahip endüstriyel artıklar ve geri dönüştürülemeyen plastiklerin bir karışımı olarak üretiliyor. SMART projesi bu peletlerin yüksek fırında indirgeyici ve enerji kaynağı olan metalürjik koka ve pulverize kömüre dönüştürülmesini sağlayacak.


Etiketler: çelik üretimi  Belçika  Avrupa Birliği  ArcelorMittal  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

17 Şub

ArcelorMittal İspanya’da dünyanın en büyük yenilenebilir hidrojen projesine liderlik ediyor

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Şub

NLMK DanSteel hava koşullarına dayanıklı levha yelpazesini genişletiyor

Son Tarihli İlgili Haberler

10 Şub

ArcelorMittal 2021’de net kâr elde etti, AVFÖK’ü artış gösterdi

Son Tarihli İlgili Haberler

07 Şub

ArcelorMittal France yüksek fırınlarını elektrik ark ocaklarıyla değiştirecek

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

Salzgitter 2026’dan itibaren BMW tesislerine düşük karbonlu çelik tedarik edecek