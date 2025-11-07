ArcelorMittal Belgium, zayıf piyasa koşulları nedeniyle 2 milyar €’luk yeşil çelik yatırımını erteliyor

ArcelorMittal Belgium, ülke tarihinin en büyük karbonsuzlaşma yatırımını oluşturacak olan 2 milyar € tutarındaki Ghent tesisinin düşük karbonlu üretim sahasına dönüştürülmesi projesini erteleme kararı aldı.

Yerel basına göre şirket CEO’su Frederik Van De Velde, Belçika federal parlamentosundaki oturumda yaptığı açıklamada şirketin karbonsuzlaşma hedeflerine bağlı kalmaya devam ettiğini ancak mevcut piyasa koşullarının bu ölçekte bir yatırım için mali açıdan uygun olmadığını vurguladı.

Van De Velde, “Mevcut piyasa koşullarında yatırım yapmak zarar edeceğimiz anlamına gelir. Planımıza sadığız ancak doğru zamanda uygulayacağız,” ifadelerini kullandı.

Devrim niteliğindeki dönüşüm askıya alındı

İlk olarak 2021 yılında duyurulan proje, Ghent tesisindeki geleneksel yüksek fırınları doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve elektrik ark ocağı ile değiştirmeyi amaçlıyordu. Ancak yatırım önceliği daha düşük elektrik fiyatları sayesinde rekabet avantajı sağlayan Fransa’daki Dunkirk tesisine kaymış ve bunun ardından ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal Avrupa’daki tüm büyük ölçekli karbonsuzlaşma yatırımlarını geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Piyasa henüz yeşil çeliğe hazır değil

Van De Velde, projenin iptal edilmediğini, yalnızca düşük karbonlu çelik talebinin zayıf olması nedeniyle stratejik olarak ertelendiğini vurguladı. Alıcıların düşük emisyonlu çelik için yüksek fiyatlar ödemeyi kabul etmediğini belirten Van de Velde, son kullanıcıların imal ettiği ürünlerde karbon yoğunluğunu azaltmaya yönelik bir zorunluluğun bulunmamasının talebi sınırlamaya devam ettiğini belirtti. Bununla birlikte yüksek enerji maliyetleriyle birleştiğinde Avrupa’daki çelik üreticilerinin diğer bölgelerdeki rakiplerine kıyasla ciddi rekabet dezavantajı yaşadığını, rakiplerinin karbon vergisi ödemediği koşullarda kimsenin karbonsuzlaşmaya yatırım yapmak istemeyeceğini ifade etti.

Kamu desteği projelerin uygulanabilirliğine göre kullanılacak

Ghent tesisinin dönüşümü için Finocas gibi mekanizmalar aracılığıyla çeşitli düzeylerde yetkililerden mali destek sözü alınmıştı. Ancak Van De Velde, teşviklerin yalnızca aktif ve uygulanabilir projeler için kullanılacağını net biçimde ifade etti ve “Yapmadığımız şeyler için teşvik almayız. Uygulanabilir bir iş modeli olmadığı takdirde kamu desteğini kullanmanın anlamı yok,” şeklinde konuştu.

İstihdam ve gelecek görünümü

ArcelorMittal, Belçika’da yaklaşık 5.000 doğrudan ve 30.000 dolaylı istihdam sağlıyor. Van De Velde’ye göre proje ertelense de bu istihdamlar risk altında değil. Belçika ve Avrupa’daki varlıklarını sürdürmek istediğini ifade eden Van de Velde’ye göre bazı hizmetler Hindistan’a yönlendirilecek ancak bunun Belçika’daki etkisi çok az olacak.