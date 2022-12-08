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ArcelorMittal Belgium, Ghent tesisinde yeni karbon yakalama ve kullanım projesini başlattı

Perşembe, 08 Aralık 2022 15:16:02 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, bağlı kuruluşu ArcelorMittal Belgium’un Ghent çelik tesisinde yeni karbon yakalama ve kullanım projesini başlattığını açıkladı.

En son karbon geri dönüşüm teknolojisini kullanacak olan 200 milyon € değerindeki Steelanol projesi, Avrupa çelik sektörü için türünün ilk örneği.

Üretimi tam kapasiteye ulaştığında Steelanol tesisi, atıkları ve yan ürünleri değerli yeni ürünlere dönüştürerek Ghent tesisinden kaynaklanan yıllık karbon emisyonunu 125.000 ton azaltacak.

Buna ek olarak, şirket Ghent tesisindeki yıllık karbon emisyonlarını 112.500 ton azaltacak olan Torero projesini de yakında başlatacak. Söz konusu projenin 2023 yılının ilk çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere şirket söz konusu projelerin inşası için Avrupa Yatırım Bankası’ndan 75 milyon € kredi almıştı. 


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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