ArcelorMittal Belgium Gent tesisindeki yeni konvertörünü devreye aldı

Cuma, 22 Temmuz 2022 11:56:19 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, ArcelorMittal Belgium’un Gent tesisinde bulunan LD konvertörün (bazik oksijen fırını) devreye alındığını açıkladı.

Konvertör çelik üretim sürecinin ürün ve enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlandı.

Ortalama bir konvertör yaklaşık 180 tonluk üretim kapasitesine sahip olduğundan, 330 tonluk üretim kapasitesiyle söz konusu LD konvertör dünyanın en büyük konvertörlerinden biri oldu. Primetals Technologies, LD konvertörün kurulumu sırasında ArcelorMittal Belgium’a toplamda 1.000 ton ekipman tedarik etti. 3 No’lu LD konvertörde devam eden üretimde herhangi bir kesinti olmaksızın yeni konvertörün montajı 35 günlük bir duruş sırasında gerçekleştirildi.