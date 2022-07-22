﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ArcelorMittal Belgium Gent tesisindeki yeni konvertörünü devreye aldı

Cuma, 22 Temmuz 2022 11:56:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies, ArcelorMittal Belgium’un Gent tesisinde bulunan LD konvertörün (bazik oksijen fırını) devreye alındığını açıkladı.

Konvertör çelik üretim sürecinin ürün ve enerji verimliliğini artıracak şekilde tasarlandı.

Ortalama bir konvertör yaklaşık 180 tonluk üretim kapasitesine sahip olduğundan, 330 tonluk üretim kapasitesiyle söz konusu LD konvertör dünyanın en büyük konvertörlerinden biri oldu. Primetals Technologies, LD konvertörün kurulumu sırasında ArcelorMittal Belgium’a toplamda 1.000 ton ekipman tedarik etti. 3 No’lu LD konvertörde devam eden üretimde herhangi bir kesinti olmaksızın yeni konvertörün montajı 35 günlük bir duruş sırasında gerçekleştirildi.


Etiketler: Belçika Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Belgium yeni projesiyle karbon salımı azaltma hedeflerini güçlendiriyor

25 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Fos-sur-Mer ve Bremen'de bulunan iki yüksek fırınını yeniden başlattı

28 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Industeel Belgium’da bulunan sürekli slab döküm tesisini yenileyecek

24 Mar | Çelik Haberler

ArcelorMittal Liege tesisine yönelik planlarını açıkladı

18 Tem | Çelik Haberler

Sendikalardan ArcelorMittal Liège çalışanları için grev çağrısı

25 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Liege’deki kok tesisini ve altı bitirme hattını kapatıyor

24 Oca | Çelik Haberler

Siemens ArcelorMittal Belgium’dan sipariş aldı

19 Eyl | Çelik Haberler

İtalyan Tenova, ArcelorMittal için pota fırını tedarik edecek

31 Ağu | Çelik Haberler

Belçika, Fransa ve Lüksemburg ArcelorMittal’in tesis kapatmalarına karşı birlikte hareket edecek

18 Tem | Çelik Haberler

Fransa hükümeti ArcelorMittal’in Florange tesisinin durumunu değerlendirecek

05 Haz | Çelik Haberler