ArcelorMittal, AMNS Calvert’in tamamını devralarak Kuzey Amerika’daki konumunu güçlendirdi

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Japon çelik üreticisi Nippon Steel’in ABD merkezli AMNS Calvert’te bulunan %50 hissesini satın alarak şirketin ana hissedarı olduğunu ve şirketin adını ArcelorMittal Calvert olarak değiştirdiğini duyurdu. Taraflar, geçtiğimiz yılın Ekim ayında hisse alım anlaşması imzalamıştı.

ArcelorMittal ve Nippon Steel, şirketi 2014 yılında thyssenkrupp’tan 1,55 milyar $ karşılığında satın almıştı. Yassı mamul üretim kapasitesi yıllık 5,3 milyon mt seviyesinde yer alan ArcelorMittal Calvert, Kuzey Amerika’nın en gelişmiş bitirme tesislerinden biri olarak kabul ediliyor. Tesiste yüksek dayanımlı çelik, hat borusu ve paslanmaz mamul üretimine yönelik son teknoloji sıcak haddehane; otomotiv çeliği üretimi için sürekli asitleme hattı ve tandem soğuk haddehanenin yanı sıra kaplama ve sürekli tavlama hatları bulunuyor. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere bu yılın Şubat ayında ArcelorMittal, ArcelorMittal Calvert’in Alabama’daki sahasında yıllık 150.000 mt kapasiteli taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik tesisi kurmak üzere 1,2 milyar $ yatırım yapacağını da duyurmuştu. Tesis, 2027 yılından itibaren otomotiv, yenilenebilir enerji ve diğer endüstriyel sektörlere hizmet verecek.

Öte yandan ArcelorMittal, düşük karbonlu çelik üretmek amacıyla Alabama sahasında yıllık 1,5 milyon mt kapasiteli son teknoloji bir tesis daha inşa etti ve tesisi bu ay devreye aldı. Söz konusu tesiste aynı zamanda otomobillerin dış panellerinde kullanılan çelik kaliteleri de üretilecek. Bununla birlikte yıllık 750.000 mt slab temini için Nippon Steel ile imzalanan yedi yıllık anlaşma da yürürlüğe girdi. Ayrıca ArcelorMittal, Alabama’nın üretim kapasitesinin artırılması seçeneğini de araştırdığını bildirdi. Şirket, yeni tesisini Teksas’taki sıcak briketlenmiş demir (HBI) tesisine entegre ederek otomotiv sektörüne ABD’de eritilmiş ve dökülmüş düşük karbonlu çelik tedariki gerçekleştirecek.

Satın alımın ardından ArcelorMittal, ikinci çeyrek sonuçlarının yaklaşık 1,5 milyar $ artmasını bekliyor.