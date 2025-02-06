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ArcelorMittal Calvert Alabama’da kuracağı silisli çelik tesisini 2027’de devreye alacak

Perşembe, 06 Şubat 2025 12:32:52 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, ABD’de bulunan bağlı kuruluşu ArcelorMittal Calvert’in ABD’nin Alabama kentinde 1,2 milyar $ yatırımla taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretim tesisi kurma planlarına yönelik çalışmalarına devam ettiğini açıkladı. Tesis, yıllık 150.000 mt taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretim kapasitesine sahip olacak.

Söz konusu tesisin inşaatının bu yılın ikinci yarısında başlaması planlanıyor ve tesisin 2027 yılında faaliyete geçmesi bekleniyor. Tavlama-asitleme hattı, soğuk haddehane, tavlama kaplama hattı, paketleme-dilme hattı ve vasıflı silisli çelik üretim operasyonları için ihtiyaç duyulan ilave yardımcı ekipmanları içerecek olan tesis, ABD’nin rekabet gücünü artıracak ve yerel taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik üretimini artırarak ülkenin silisli çelik ithalatına bağımlılığını azaltacak. Tesisteki üretim, otomotiv ile yenilenebilir elektrik sektörleri ve diğer endüstriyel sektörlerin ihtiyaçlarını karşılayacak. 

ArcelorMittal North America’nın Baş Pazarlama Yöneticisi Peter Lablanc, “Yüksek kaliteli silisli çeliğe yönelik artan talebi karşılamayı ve müşterilerin tedarik zincirinde karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Yeni tesis, iç piyasaya istikrarlı bir şekilde yüksek kaliteli taneleri yönlendirilmemiş silisli çelik tedariki sağlayarak üreticilere yönelik desteğimizi artıracak, yüksek kaliteli ürünler üretmelerine ve arz sıkıntısından, uzayan teslim sürelerinden ve yurt dışı tedarik zincirlerinden kaynaklanan maliyet dalgalanmalarından kaçınmalarına olanak tanıyacak,” şeklinde konuştu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

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