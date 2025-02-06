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ArcelorMittal 2024’te net kârını artırdı

Perşembe, 06 Şubat 2025 13:48:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal geçtiğimiz yılın son çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın çeyreğinde önceki çeyrekte kaydedilen 287 milyon $ net kâra kıyasla 390 milyon $ net zarar kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise önceki çeyreğe kıyasla %3,2 düşüşle 14,2 milyar $ oldu. Aynı dönemde faaliyet kârı, 80 milyon $’lık dava süreci ve iş geliştirmeye bağlı maliyetler nedeniyle %20,3 düşüşle 529 milyon $’a geriledi. Şirket son çeyrekte AVFÖK değerini 1,58 milyar $’dan 1,65 milyar $’a çıkardı. Bu gelişmede madencilik faaliyetlerindeki iyileşmenin Kuzey Amerika’daki zayıf sonuçları dengelemesi büyük rol oynadı.

2024 yılında şirketin net kârı 2023’te kaydedilen 919 milyon $’a kıyasla 1,73 milyar $, satış geliri ise yıllık %8,5 düşüşle 62,4 milyar $ oldu. Satış gelirlerinin düşmesinde hem ortalama satış fiyatlarındaki %7,6’lık hem de çelik sevkiyatlarında görülen %2,4’lük düşüşün etkisi büyük oldu. Şirketin AVFÖK’ü ise çelik faaliyetlerinde maliyetlerin yükselmesi, Meksika’da gerçekleşen grev ve demir cevheri referans fiyatlarının %8,3 düşmesiyle %19,3 gerileyerek 7,05 milyar $’da kaydedildi.

Yılın tamamında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 57,9 milyon mt olurken demir cevheri üretimi yıllık %0,9 artışla 42,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %2,3 düşüşle 54,3 milyon mt oldu.

Şirket, yayımladığı mali raporda özellikle Avrupa’da stok seviyelerinin düşük olmasından dolayı 2025’te çelik talebinin güçlenmesini beklediğini ve 2025’te yapacağı sermaye harcamalarının 4,5-5 milyar $ olacağını tahmin ettiğini belirtti.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “ArcelorMittal emisyon miktarını 2018 yılına kıyasla %50 düşürdü. Mevcut karbonsuzlaşma yatırımlarımız arasında yüksek kalitede düşük karbonlu yassı mamul üreten Sestao ve Gijon tesislerindeki elektrik ark ocaklarının üretiminin hızlandırılması bulunuyor,” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki döneme dair yorumlarda bulunan Mittal, “Stok seviyelerinin düşük kalması ve talebin toparlanması beklense de çelik sektörünü küresel kapasite fazlası sorunu etkilemeye devam ediyor. 2024 yılında ithalattaki artıştan etkilenen Avrupa’da bu konu hakkında daha fazla adım atmak çok önemli. 2025 yılında Avrupa’da karbonsuzlaşma gayretlerini destekleyen yatırımları teşvik edecek politikalar getirmek ve gerekli rahatlığı sağlamak hayati önem taşıyor,” ifadelerini kullandı.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Çelik Üretimi Mali Sonuçlar ArcelorMittal 

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