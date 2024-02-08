ArcelorMittal’in net kârı 2023 yılında azaldı, talebe yönelik beklentiler olumlu

Perşembe, 08 Şubat 2024 14:52:41 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal geçtiğimiz yılın tamamına ve dördüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal 2023’ün dördüncü çeyreğinde 2022 yılının aynı döneminde kaydedilen 261 milyon $ net kâra kıyasla 2,96 milyar $ net zarar kaydetti. Söz konusu dönemde şirketin satış geliri ise sevkiyatlar nispeten yatay seyretse de azalan satış fiyatları nedeniyle yıllık %13,8 düşüşle 14,55 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü geçtiğimiz 2022’nin son çeyreğinde kaydedilen 1,25 milyar $’a kıyasla 1,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

2023 yılında şirketin net kârı 2022 yılında kaydedilen kârın neredeyse onda birine gerileyerek 919 milyon $, satış geliri ise yıllık %14,5 düşüşle 68,27 milyar $ oldu. ArcelorMittal’ın net kârının düşmesinde büyük ölçüde Kazakistan faaliyetlerinin durdurulması etkili oldu. Şirketin AVFÖK’ü ise 2022’de kaydedilen 14,16 milyar $’a kıyasla 7,56 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2023 yılında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %1,5 düşüşle 58,1 milyon mt olurken demir cevheri üretimi yıllık %7,3 düşüşle 42 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %0,5 düşüşle 55,6 milyon mt oldu.

Söz konusu dönemde şirketin Avrupa segmentinin ham çelik üretimi ise yıllık %9,6 düşüşle 28,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal, satışlar yükselirken görünür talepte toparlanma işaretleri gözlendiği için orta ve uzun vadeli çelik talebine yönelik görünüme ilişkin pozitif beklentilerini sürdürüyor.