ArcelorMittal’in net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda geriledi

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 2,95 milyar $ net kâra kıyasla, faaliyetlerden elde edilen gelirin düşmesine ve maliyetlerin artmasına bağlı olarak 1,44 milyar $ net kâr elde etti. İlk yarıda şirketin satış gelirleri ise ortalama satış fiyatları ve çelik sevkiyatları gerilediği için yıllık %12,3 düşüşle 32,53 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 5,14 milyar $’a kıyasla 3,82 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal ’in ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 29,1 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %7,5 düşüşle 19,7 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %4,9 düşüşle 27,3 milyon mt oldu.

Bahsi geçen dönem içinde şirketin Kuzey Amerika faaliyetleri, Meksika’daki Madencilik Sendikasının gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerden olumsuz etkilendi. Eylemlerin yaklaşık 400.000 mt ham çelik kaybına ve AVFÖK değerinin 100.000$ düşmesine neden olduğu tahmin ediliyor.

Şirketin yatırımlarına bakıldığında, Hindistan'da gerçekleştirilen 1 GW'lık yenilenebilir enerji projesini devreye almaya yönelik çalışmalar ve Brezilya'daki 700.000 mt'luk yeni sürekli tavlama hattı ile sürekli galvanizleme hattının inşaatı başladı. Tamamlanma üzere olan diğer projeler arasında ABD'de bir elektrik ark ocağı ve Liberya'da kapasite artırımı yer alıyor. Stratejik büyüme projelerinin 2026 yılı sonuna kadar şirketin AVFÖK potansiyeline 1,8 milyar $ katkıda bulunacağı tahmin ediliyor.

Şirketin yayımladığı raporda müşteriler bekle-gör tavrı alıp alım yapmayı için beklentilerin baskı altında kaldığı ifade edildi ve şirket mevcut piyasa koşullarının sürdürülebilir olmadığını düşünüyor. Buna rağmen şirketin çelik talebine yönelik orta ve uzun vadeli beklentileri olumlu.