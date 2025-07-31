ArcelorMittal’in net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe yükseldi, vergilerin baskısına rağmen büyüme bekleniyor

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,44 milyar $ net kâra kıyasla 2,59 milyar $ net kâr elde etti. İlk yarıda şirketin satış gelirleri ise ortalama satış fiyatları %7,5 gerilediği için yıllık %5,5 düşüşle 30,72 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 3,82 milyar $’a kıyasla 3,44 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Gerilemenin sebebi olarak Kuzey Amerika, Hindistan ve ortak iştirak segmentlerinin zayıf bir performans vermesi gösterildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %0,3 artışla 29,2 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %19,8 artışla 23,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık hafif artışla 27,4 milyon mt oldu.

ArcelorMittal’in 2025 beklentileri

ArcelorMittal’e göre ekonomik faaliyetler, devam eden gümrük vergisi baskıları nedeniyle zayıf kalmaya devam ediyor. Müşteriler, yeniden stok yapmalarını engelleyen temkinli bir "bekle-gör" yaklaşımı sürdürüyor. Bu beklenmedik talep baskıları özellikle ABD’de yoğunlaşmış durumda; burada yassı mamul çelik tüketiminin 2025’te %1 ila %3 arasında yer alan ilk büyüme beklentisine kıyasla %2 ile %0 arasında daralması öngörülüyor. 232. Madde vergilerinin Kanada ve Meksika’da maliyetleri artırarak arz-talep dengesini olumsuz etkilediği gözleniyor.

Avrupa'daki talep ise görece daha iyi bir performans sergiliyor; 2025 yılı için yassı mamul tüketiminin %0,5 daralması ya da %1,5 büyümesi bekleniyor. Bu oran, vergilerin doğrudan etkilerinin sınırlı olması ve düşük faiz oranlarının destek sağlaması sayesinde ilk tahminlerin biraz altında. Brezilya ise beklentileri aşarak 2025’te %2’ye kadar pozitif büyüme tahminiyle öne çıkıyor. Hindistan, %6 ila %7 arasında beklenen tüketim artışıyla en hızlı büyüyen büyük çelik pazarı konumunu koruyor.

Şirket, 2025 yılında pozitif serbest nakit akışı bekliyor ve orta vadeli olumlu görünümünü koruyarak sermaye harcaması hedefini 4,5–5 milyar $ aralığında tutuyor. Stratejik büyüme projelerinin, gelecekte yapısal olarak daha yüksek AVFÖK değeri sağlaması bekleniyor.