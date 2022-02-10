ArcelorMittal 2021’de net kâr elde etti, AVFÖK’ü artış gösterdi

Perşembe, 10 Şubat 2022 12:33:01 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde şirket, bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,2 milyar $ ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 4,62 milyar $ net kâra kıyasla 4,04 milyar $ net kâr kaydetti. Söz konusu çeyrekte şirketin satış gelirleri ise yıllık %2,8 artışla 20,8 milyar $ oldu. Dördüncü çeyrekte şirketin AVFÖK’ü bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 1,72 milyar $ ve üçüncü çeyrekte kaydedilen 6,05 milyar $’a kıyasla 5,05 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ArcelorMittal geçtiğimiz yılın tamamında 2020 yılında kaydedilen 733 milyon $ net zarara kıyasla 14,95 milyar $ net kâr açıkladı. 2021 yılında şirketin satış gelirleri ise yıllık %43,7 artışla 76,57 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yıl kaydedilen 4,3 milyar $’a kıyasla 19,4 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın tamamında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %3,3 düşüşle 69,1 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %12,2 düşüşle 50,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. 2021 yılında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %8,9 düşüşle 62,9 milyon mt oldu.

2021 yılında Avrupa segmentinin ham çelik üretimi yıllık %8,2 artışla 36,79 milyon mt oldu.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “Corona virüsüne bağlı ilk kısıtlamaların kaldırılmasının ardından gerçekleşen küresel ekonomik toparlanma, tüm pazarlardan gelen talebi canlandırarak kârlılık seviyelerini yükseltti. Bu da bilançomuzu daha da güçlendirdi ve hedeflediğimiz yatırımları gerçekleştirmemizi sağladı,” dedi.