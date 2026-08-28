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Aramco, Vallourec ile yeni OCTG tedarik anlaşması imzaladı

Cuma, 28 Ağustos 2026 11:32:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Suudi Basın Ajansı ve şirketin kendisi tarafından aktarılan bilgilere göre Suudi Arabistan merkezli enerji şirketi Aramco Fransa merkezli dikişsiz çelik boru üreticisi Vallourec ile petrol ve doğal gaz sondaj (OCTG) borusu tedarikine yönelik bir satın alma anlaşması imzaladı.

Anlaşmayla Aramco'nun OCTG tedarik zinciri güçlenecek

Boru anlaşması Aramco ve Aramco Digital tarafından Fransız şirketlerle imzalanan ve toplam potansiyel değeri 3,7 milyar $'ı aşan çeşitli anlaşmalar ile bir mutabakat anlaşmasından oluşan daha geniş kapsamlı paketin bir parçası oldu.

Vallourec ile imzalanan OCTG anlaşmasının değeri, tonajı, süresi ve teslimat takvimi açıklanmazken, anlaşmanın kapasite ve yetkinlik gelişimini, teknoloji transferini ve inovasyonu destekleyerek Aramco'nun tedarik zinciri dayanıklılığını ve operasyonel sürekliliğini güçlendirmesi bekleniyor.

Söz konusu paket ayrıca sondaj ekipmanlarına yönelik kurumsal bir satın alma anlaşmasını ve endüstriyel yapay zekâ ile dijital ikiz teknolojileri alanında potansiyel iş birliğini kapsıyor.

Vallourec, Aramco ile uzun süredir devam eden ortaklığını genişletiyor

Son anlaşmanın Vallourec'in Aramco ile mevcut iş birliğini ileriye taşıdığı ifade edilmişti. Şirketler 2022 yılında Aramco'nun birinci kalite OCTG ihtiyacının bir bölümüne yönelik muhafaza borusu, üretim borusu ve bağlantılı hizmetlerin tedarikini kapsayan on yıllık bir sözleşme imzalamıştı. Vallourec ayrıca Dammam'da yalnızca Aramco'ya hizmet veren 38.000 metrekare büyüklüğünde bir boru yönetim hizmetleri tesisi işletiyor. Tesiste borular depolanıyor, denetleniyor ve sondaj operasyonlarına teslim edilmek üzere hazırlanıyor.

Etiketler: Boru Borular Avrupa Birliği Vallourec 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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