Aperam’ın satış gelirleri ve kârı 2021’de arttı, birinci çeyrekte AVFÖK’ünün yükselmesi bekleniyor

Pazartesi, 14 Şubat 2022 14:11:34 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA 2021 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Dördüncü çeyrekte Aperam’ın net kârı üçüncü çeyrekte kaydedilen 201 milyon € ve geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 101 milyon €’a kıyasla 438 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri bir önceki çeyreğe kıyasla %11 ve yıllık %52,4 artışla 1,39 milyar € seviyesinde yer aldı. Söz konusu çeyrekte şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %24,1 ve yıllık %216,5 artışla 345 milyon € oldu. Dördüncü çeyrekte şirketin çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %0,7 artışla 424.000 mt seviyesinde yer aldı.

Yılın tamamında ise şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 175 milyon €’ya kıyasla 968 milyon € olurken, şirketin satış gelirleri yıllık %40,7 artışla 5,1 milyar € seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin AVFÖK’ü ise yıllık %261,7 artışla 1,06 milyar € oldu. 2021 yılında Aperam’ın çelik sevkiyatları yıllık %8,4 artışla 1,82 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Aperam birinci çeyrekte AVFÖK’ünün dördüncü çeyreğe göre biraz daha yüksek bir seviyede yer alacağını tahmin ediyor.