Aperam’ın net kârı 2025’te sertçe düştü

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki çeyrekte kaydedilen 12 milyon € net kâra kıyasla 29 milyon € net kâr kaydederken, satış gelirleri Brezilya’daki dönemsel etkilere ve Avrupa’da talebin zayıf kalmasına bağlı olarak çeyreklik bazda %3,7 ve yıllık %7,7 düşüşle 1,36 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü üçüncü çeyreğe kıyasla %9,5 ve yıllık %42,2 düşüşle 67 milyon € oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %2,3 düşüş ve yıllık %9,7 artışla 554.000 mt seviyesinde yer aldı.

2025 yılında şirketin net kârı 2024 yılında kaydedilen 231 milyon €’ya kıyasla sertçe gerileyerek 9 milyon € seviyesinde kaydedilirken, satış gelirleri hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıllık %2,8 düşüşle 6,08 milyar € oldu. Aperam’ın AVFÖK’ü fiyat baskısı ve Avrupa’dan talep olmaması nedeniyle yıllık %4,8 düşüşle 339 milyon € seviyesinde yer alırken, sevkiyatları 2,29 milyon mt seviyesinde nispeten yatay seyretti.