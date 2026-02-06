 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Aperam’ın...

Aperam’ın net kârı 2025’te sertçe düştü

Cuma, 06 Şubat 2026 14:02:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli küresel paslanmaz çelik üreticisi Aperam SA, 2025 yılının dördüncü çeyreği ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, bir önceki çeyrekte kaydedilen 12 milyon € net kâra kıyasla 29 milyon € net kâr kaydederken, satış gelirleri Brezilya’daki dönemsel etkilere ve Avrupa’da talebin zayıf kalmasına bağlı olarak çeyreklik bazda %3,7 ve yıllık %7,7 düşüşle 1,36 milyar € seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte şirketin AVFÖK’ü üçüncü çeyreğe kıyasla %9,5 ve yıllık %42,2 düşüşle 67 milyon € oldu.

Öte yandan dördüncü çeyrekte Aperam’ın çelik sevkiyatları bir önceki çeyreğe kıyasla %2,3 düşüş ve yıllık %9,7 artışla 554.000 mt seviyesinde yer aldı.

2025 yılında şirketin net kârı 2024 yılında kaydedilen 231 milyon €’ya kıyasla sertçe gerileyerek 9 milyon € seviyesinde kaydedilirken, satış gelirleri hammadde fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yıllık %2,8 düşüşle 6,08 milyar € oldu. Aperam’ın AVFÖK’ü fiyat baskısı ve Avrupa’dan talep olmaması nedeniyle yıllık %4,8 düşüşle 339 milyon € seviyesinde yer alırken, sevkiyatları 2,29 milyon mt seviyesinde nispeten yatay seyretti.


Etiketler: Lüksemburg Avrupa Birliği Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal 2025’te daha düşük satış gelirine rağmen net kârını artırdı, 2026’da çelik talebinin büyümesi bekleniyor

05 Şub | Çelik Haberler

Aperam 2025’in üçüncü çeyreğinde zayıf piyasa kaynaklı net zarar bildirdi

11 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal 2025’in Ocak-Eylül döneminde net kârını %72 artırdı

06 Kas | Çelik Haberler

Aperam’ın net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe düştü

04 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal’in net kârı 2025’in ilk yarısında sertçe yükseldi, vergilerin baskısına rağmen büyüme bekleniyor

31 Tem | Çelik Haberler

Aperam birinci çeyrekte 18 milyon € net zarar açıkladı

02 May | Çelik Haberler

ArcelorMittal ilk çeyrek için mali sonuçlarını açıkladı, demir cevheri sevkiyatları güçlü seyrediyor

30 Nis | Çelik Haberler

Aperam 2024’te net kârını artırdı, 2025’in ilk çeyreğine dair beklentileri aşağı yönlü

10 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal 2024’te net kârını artırdı

06 Şub | Çelik Haberler

Aperam üçüncü çeyrekte net kâra döndü

08 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis