Aperam'ın paslanmaz çelik segmentinin geliri 2026'nın ikinci çeyreğinde yüksek fiyatlar sayesinde arttı

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam, paslanmaz çelik segmentinin satış gelirinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde ağırlıklı olarak yüksek satış fiyatlarının desteğiyle çeyreklik bazda %9 ve yıllık bazda %6,8 artarak 1,08 milyar € seviyesine ulaştığını açıkladı.

Brezilya'da planlanan yatırımlar öncesinde stokların artırılmasına rağmen segmentin çelik sevkiyatları çeyreklik bazda değişmeyerek ve yıllık bazda hafif artarak 430.000 mt seviyesinde kaydedildi. Ortalama çelik satış fiyatı ise çeyreklik bazda %9,1 ve yıllık bazda %6,2 artışla 2.400€/mt oldu.

Paslanmaz çelik segmentinin düzeltilmiş AVFÖK değeri yüksek fiyatların desteğiyle çeyreklik bazda %68,6 artarak 59 milyon € seviyesine yükselirken, 2025 yılının ikinci çeyreğinde kaydedilen 65 milyon € seviyesinin altında kaldı. Segmentin AVFÖK değeri 27 milyon € tutarındaki istisnai kazanç dahil olmak üzere 86 milyon € seviyesine ulaşırken, faaliyet kârı önceki çeyrekte kaydedilen 11 milyon € ve bir yıl önceki 35 milyon € seviyesinden keskin bir artışla 62 milyon € oldu.

Aperam'ın toplam satış geliri çeyreklik bazda %7,2 ve yıllık bazda %2,1 artarak 1,69 milyar € seviyesinde yer aldı. Şirketin düzeltilmiş AVFÖK değeri çeyreklik bazda %44,4 ve yıllık bazda %16,1 artışla 130 milyon € seviyesine yükselirken, net kârı ilk çeyrekteki 3 milyon € ve 2025 yılının aynı çeyreğindeki 19 milyon € seviyesinden 116 milyon € seviyesine çıktı. Toplam sevkiyatlar çeyreklik bazda %1,8 azalmasına rağmen yıllık bazda %2,5 artarak 606.000 mt oldu.

Aperam CEO'su Sud Sivaji, tüm iş birimlerinin katkısıyla ikinci çeyreğin şirketin son dört yıldaki en güçlü çeyreği olduğunu, paslanmaz çelik ile geri dönüşüm segmentlerinin yeniden güç kazandığını belirtti. Sivaji ayrıca şirketin yılın ilk yarısında yükselen hammadde maliyetlerine rağmen iyileşen faaliyet performansını nakit akışına dönüştürmeyi ve borcunu azaltmayı sürdürdüğünü aktardı.

Aperam, olağan yaz durgunluğu nedeniyle düzeltilmiş AVFÖK değerinin üçüncü çeyrekte düşmesini bekliyor. Bununla birlikte Sivaji, AB'nin destekleyici koruma önlemleri ile şirketin Leadership Journey programı kapsamında elde ettiği yapısal iyileşmelerin, zayıf talebe ve enerji kaynaklı enflasyona rağmen Aperam'ın gücünü korumasına yardımcı olacağını ifade etti.