Aperam 2026'nın üçüncü çeyreğinde kâra geçti, AVFÖK değeri yıllık %39 arttı

Lüksemburg merkezli paslanmaz çelik üreticisi Aperam 2026'nın üçüncü çeyreğinde 7 milyon € net kâr elde etti. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 21 milyon € net zarar, önceki çeyrekte ise 116 milyon € net kâr açıklamıştı.

Satış gelirleri yıllık %7,1 artışla ve çeyreklik %10,6 düşüşle 1,510 milyar € seviyesinde gerçekleşti. Başlıca pazarlardaki mevsimsel yavaşlamanın etkisiyle sevkiyatlar önceki çeyreğe kıyasla %10,9 azalarak 540.000 mt oldu.

Verimlilik kazanımları ve ticaret savunma önlemleri kârlılığı destekledi

Şirketin AVFÖK değeri yapısal verimlilik kazanımları ve ticari koruma önlemlerinin desteğiyle yıllık %39 artarak 103 milyon € seviyesine ulaştı. Düzeltilmiş AVFÖK değeri ise geçen yılın aynı dönemindeki 74 milyon € ve ikinci çeyrekteki 130 milyon € seviyelerine kıyasla 105 milyon € oldu.

Paslanmaz ve elektrik çeliği segmentinin düzeltilmiş AVFÖK değeri yıllık 36 milyon € seviyesinden 52 milyon € seviyesine yükseldi. Bununla birlikte Avrupa'daki zayıf talep ve mevsimsel etkiler çeyreklik performansı baskıladı. Brezilya operasyonlarının güçlü performansı bu baskıları kısmen dengeledi.

Dokuz aylık dönemde kârlılık iyileşti, borcun daha da azalması bekleniyor

Ocak-Eylül döneminde Aperam, geçen yılın aynı dönemindeki 20 milyon € net zarara kıyasla 126 milyon € net kâr elde etti. Satış gelirleri 4,774 milyar € olurken, sevkiyatlar 1,733 milyon mt seviyesinden 1,763 milyon mt seviyesine yükseldi.

Haziran sonunda 993 milyon € olan net finansal borç, Eylül sonunda 980 milyon € seviyesine geriledi. Aperam metal ve ürün fiyatlarının sabit kalacağı varsayımıyla dördüncü çeyrekte düzeltilmiş AVFÖK değerinin üçüncü çeyreğe kıyasla hafifçe artmasını ve yıl sonuna kadar borcunun daha da azalmasını bekliyor.